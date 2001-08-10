Эскизы остановочных павильонов для улиц Южно-Сахалинска разработают школьники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мастер-класс для учеников областного детского технопарка «Кванториум» провел практикующий архитектор, выпускник Сеульского национального университета Кирилл Морозов. Встреча с ребятами состоялась в рамках программы ВЭБ.РФ "Пять шагов", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На мастер-классе кванторианцы узнали об истории внешнего облика остановочных павильонов и современных архитектурных находках, которые украшают пространство мировых столиц. Также эксперт поделился собственным опытом работы в Южной Корее, продемонстрировав виртуальные проекты и их реальное воплощение. В завершении встречи ребятам предложили создать собственный эскиз автобусной остановки.
Как отметил Кирилл Морозов, вовлечение детей в создание современной городской среды - очень важный шаг, так у ребят свежий взгляд на мир. Поэтому организаторы ожидают от кванторианцев нестандартный подход и необычные идеи. Лучшие из них станут основой для шести остановок, который появятся на ул. Пограничной.
- Мы заранее сделали несколько скетчей для наших будущих проектов. Они простые, но мы уже продумали освещение. Также мы планируем добавить элементы для жителей с ограниченными возможностями, - рассказала ученица кванториума Юлия Малахова.
Отметим, создание проектов автобусных павильонов проходит в рамках первого шага программы ВЭБ.РФ «Город рядом», который направлен на благоустройство небольших пространств.
На прошлой неделе в мастер-классе приняли участие ученики гимназии №3. Они разработали макеты для автобусных павильонов, которые будут размещены на ул. Детской.
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