В Охинскую больницу поступило оборудование для реабилитации пациентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Восстанавливать здоровье пациентов после сосудистых катастроф - инсультов, инфарктов и травм специалисты Охинской ЦРБ теперь смогут на самой современной аппаратуре. Специализированная техника поступила в медицинское учреждение в рамках программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Восстановление здоровья после инсульта на вторые-третьи сутки – такой стандарт принят в современном здравоохранении. Чтобы помощь была максимально эффективной, специалисты прибегают к специализированному «умному» оборудованию. Такие аппараты с биологической обратной связью поступили в Охинскую ЦРБ.
– Оборудование тонко настраивается под конкретного человека, реагирует на импульсы, которые поступают из головного мозга, от конечностей, и выстраивает определенный алгоритм упражнений. Это позволяет приступить к реабилитации в самые короткие сроки, когда утраченные функции еще поддаются коррекции и восстановлению, – рассказала главный врач Охинской ЦРБ Татьяна Супрунова.
Оборудование, поступившее в Охинскую ЦРБ, включает несколько роботизированных аппаратов для разработки верхних и нижних конечностей, подъемник для больных. В течение следующей недели технику подготовят к работе с пациентами. Приступить к медицинским процедурам на новом оборудовании планируется с октября. До конца года в учреждении ожидается поставка еще одного аппарата – роботизированного велоэргометра
– В рамках нацпроекта «Здравоохранение» реабилитационным оборудованием ранее были оснащены Холмская, Поронайская и Тымовская районные больницы. Это позволяет охватить специализированной помощью, без выезда в областной центр, сотни людей. В первичные сосудистые отделения, которые расположены на базе этих учреждений, поступают пациенты не только из этих районных центров, но и прилегающих муниципальных образований. Это позволяет сократить сроки маршрутизации и приступить к лечению, как можно скорее, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Всего в рамках программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение» в регионе в этом году выделено 133 миллиона рублей, из них 65 миллионов из областного бюджета.
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