На Сахалине проходит подготовительный этап

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В период с 19 по 29 сентября 2022 года на территории Сахалинской области проходит Подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в очно-дистанционном формате. В состязаниях принимают участие 45 конкурсантов по 24 компетенциям в трех возвратных категориях: школьник, студент, специалист, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

- С сегодняшнего дня стартовали соревновательные дни и на площадках ребята уже начали работу. Я желаю им сил, терпения. Сам чемпионат «Абилимпикс» проходит для того, чтобы ребята могли заявить о себе, показать свои возможности и встретить работодателя для дальнейшего сотрудничества, - отметила руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» Сахалинской области Светлана Кашкина.

Конкурсные дни проходят на 7 площадках региона, одна из них - «Сахалинский техникум сервиса», где ребята уже начали соревнования. Людмила Майер, конкурсантка по компетенции «Швея» в категории (специалист) всегда занималась шитьем и с большим удовольствием решила принять участие, чтобы попробовать свои силы.

- Шитье – это моя жизнь, мое хобби. Я всегда этим занималась. Сегодняшнее задание мне уже известно. За 2,5 часа мне нужно сшить блузу по заданным модулям, - поделилась Людмила Майер.

А конкурсантка по компетенции «Поварское дело» в категории (школьник) Наталья Барданова рассказала, что свою деятельность хочет связать с кондитерским делом, но уступила другой конкурсантке свое место и поборется в соответствующей компетенции.

- Так как я набрала высокие баллы в компетенциях «Поварское дело» и «Кондитерское дело», я решила свое место в кондитерском деле уступить девочке и бороться в кулинарии. Я планирую приготовить филе из рыбы в сливочно-шпинатном соусе с грибами. Надеюсь, что выполню все задания и выйду уже на новый уровень, - поделилась конкурсантка Наталья Барданова.

Уже завтра стартуют соревновательные дни в компетенциях: «Дизайн плаката», «Вязание крючком», «Резьба по дереву», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Швея» и «Ландшафтный дизайн».

На территории Сахалинской области Подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» продлится до 28 сентября 2022 года.