В Макаровском районе завершили ремонт по программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полностью преобразились три придомовые территории по улицам Хабаровской, Ленина и Красноармейской в райцентре. Приемку каждого из дворов проводили представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и местной администрации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Во дворе дома № 28 по улице Красноармейской после полного демонтажа старого покрытия заменили бордюры, обустроили тротуары и ступени с перилами, засеяли газоны, установили скамейки и урны. После укладки нового асфальта организованы парковочные карманы, установлены уличные фонари и резиновое покрытие для детской площадки.

По улице Ленина, 11 наряду с таким же перечнем работ установлены и сушилки для белья. А во дворе домов № 14 и 20 по улице Хабаровской также установлены беседки, скамейки и урны, качели.

– Макаровский район – один из немногих муниципалитетов, в структуре которого работает главный архитектор города, в чьи полномочия, помимо градостроительства также входят вопросы благоустройства. Это несомненно влияет на качество выполняемых работ. Это можно отметить по таким, казалось бы, незаметным деталям, как обустройство второстепенных дорожек, когда-то вытоптанных людьми, применяемым формам и материалам, общей эстетике проводимых работ, – отметила руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Виктория Доля.

Напомним, проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» реализуется по инициативе вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В островном регионе в рамках проекта за счет средств федерального бюджета приведут в порядок 84 придомовые территории. Все работы должны быть завершены до 1 октября.

Помимо федеральной программы капитально дворы ремонтируют и за счет средств областного бюджета. В этом году полностью преображают 75 придомовых территорий. Кроме того, на Сахалине и Курилах второй год подряд выполнялся беспрецедентный объем текущего ремонта. Работы завершены на более чем 950 дворовых территориях. В рамках текущих работ в порядок приводили не только проезды, но и входные группы, там, где это было необходимо. До конца года в регионе отремонтируют 1090 подъездов и входных групп в 369 домах.