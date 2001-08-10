Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2022
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Десятки домов Южно-Сахалинска останутся во второй половине 20 сентября без воды
14:36, | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты администрации Южно-Сахалинска встретятся с жителями планировочных районов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города приглашает на выездной прием жителей планировочных районов. На вопросы граждан ответят специалисты департамента городского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В планировочном районе Луговое прием состоится завтра, 21 сентября, в 16:00 по адресу: ул. Гайдука, 1 (отдел по управлению территорией).

В планировочном районе Ново-Александровск прием жителей пройдет в четверг, 22 сентября, в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Советская, д. 76.  Здесь также ждут и жителей Новой Деревни. Начало приема - в 16:00.

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