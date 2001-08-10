Алексей Римша назначен исполняющим обязанности вице-мэра Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Алексей Римша будет курировать департаменты городского хозяйства и дорожного хозяйства и благоустройства. Ранее эту должность занимал Александр Гринберг, рассказали ТИА "Острова" в городской админисрации.

Приступив к новым обязанностям, Алексей Римша сразу же погрузился в решение важных вопросов муниципалитета. Сегодня он провел рабочую встречу в Синегорске, где проконтролировал ситуацию с подачей питьевой воды в три дома № 2, 5 и 6 на ул. Горной. Совместно с представителями департамента городского хозяйства и специалистами АО «Сахалинская коммунальная компания» вице-мэр обсудил ситуацию и наметил пути решения.

- Мы выработали механизм, каким образом можно оперативно организовать подачу питьевой воды. Дома на ул. Горной будут переключены с собственной линии водоснабжения на водозабор, который питает весь населенный пункт. Мы хотим закончить работы максимально быстро — сделать это необходимо до наступления холодов, - добавил Алексей Римша.

Для того чтобы проложить две дополнительные ветки водопровода, специалистам потребуется около месяца. Работы предполагается завершить к концу осени. После их окончания подача питьевой воды для жителей этих домов будет нормализована.

Также в следующем году в Синегорске запланировано возведение сооружений водоподготовки. Сейчас ведутся подготовительные работы. Это позволит повысить качество водоснабжения во всем селе.

Назначение Алексея Римши - один из этапов кадровой политики, проводимой мэром Сергеем Надсадиным. Алексей Римша — известный в регионе и городе специалист в сфере дорожного хозяйства, грамотный и нацеленный на результат управленец.

- Сейчас при поддержке губернатора и областного правительства мы значительно нарастили объемы благоустройства города: ремонтируем и строим дороги, занимаемся дворами и модернизируем коммунальную сферу. Важно - сохранить преемственность этой работы и тот высокий уровень управления обозначенными сферами, который задал Александр Маркович Гринберг. Убежден, что Алексей Римша на высоком профессиональном уровне справится с поставленными задачами и внесет значительный вклад в улучшение качества жизни горожан, - подчеркнул мэр Сергей Надсадин.

Добавим, Алексей Римша - коренной сахалинец, родился в Холмске. Имеет высшее юридическое образование. В органах муниципальной власти работает с 2014 года. С апреля 2014 года по сентябрь 2019 года был заместителем директора департамента городского хозяйства. Затем возглавил МКП «Завод строительных материалов имени Героя Советского Союза М.А. Федотова», где проработал до назначения на должность исполняющего обязанности вице-мэра. Женат, имеет троих детей.