Сахалинцы завоевали Гран-при на международной выставке творчества коренных малочисленных народов Севера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лучшей региональной экспозицией была признана «Сила традиций», созданная островными мастерами. Итогом выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России» стали также шесть специальных призов, одно первое место, четыре вторых и одно третье. Масштабное мероприятие прошло с 14 по 18 сентября в Москве и собрало представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25-ти регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Экспозиция, завоевавшая Гран-при, была исполнена в виде большой капли – капли мироздания – и символизировала морские воды, которые омывают Сахалинскую область.

Во время работы выставки сахалинские умельцы проводили мастер-классы. Ольга Садинова, Ольга Резник, Валерия Осипова, Вадим Левкун, Вероника Осипова, Альбина и Федор Мыгун, Виктория Азизмамадова делились секретами вырезания орнаментов, традиционной вышивки, резьбы и росписи по дереву.

– Я со школьной скамьи увлекаюсь художественным творчеством – декоративной вышивкой и вышивкой бисером, которым занимались мои предки. Попыталась передать красоту цветовой гаммы, личность автора, который приложил свою руку. Ведь то, что мы делаем, мы делаем с душою и любовью, – поделилась представительница малочисленного народа уильта Виктория Азизмамадова.

В рамках международной выставки выступил сахалинский хореографический национальный ансамбль «Ари ла миф» (в переводе с нивхского «Земля северного ветра»). Танцевальный номер «Под звуки бубна» был отобран членами комиссии для участия в гала-концерте участников фестиваля «Кочевье Севера».

Александр Горошко на протяжении 29 лет является бессменным руководителем и автором-постановщиком творческих программ ансамбля «Ари ла миф». Он написал первое методическое пособие «Нивхский танец» и отрыл мировому сообществу огромный пласт наследия коренного народа.

Во время выставки состоялся также фестиваль «Слоу Фуд», на котором представители КМНС представили чаи и провели мастер-классы по изготовлению национального блюда – мос. Именно коренные народы являются хранителями традиционных рецептов, они занимаются охотой и животноводством, сохраняя традиции в первозданном виде.

Организаторы масштабного мероприятия выразили признательность правительству Сахалинской области за сохранение этнокультурного наследия коренных малочисленных народов Севера. Слова благодарности за активное участие в становлении и развитии международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера» прозвучали в адрес компании «Сахалинская энергия».