Дети из донецкого Шахтерска приехали на отдых на Сахалин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалин прибыли 49 детей из Шахтерска Донецкой Народной Республики, которые увлекаются творчеством и спортом. Среди них – каратисты, боксеры и футболисты. Для ребят организовали мастер-классы по карате, боксу и футболу. Также гости покатались на коньках и поплавали в бассейне, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Ребята приехали, чтобы познакомиться с нашим островом, природой и инфраструктурой, в том числе спортивной. Мы, со своей стороны, стараемся организовать спортивный досуг, показать, какие виды спорта мы развиваем и обменяться опытом. Сейчас многие города приглашают к себе ребят, чтобы дети отдохнули в спокойной мирной обстановке и получили новые впечатления, - рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
Для каратистов мастер-класс организовала СШОР восточных видов единоборств. Перед юными гостями выступили титулованные сахалинские борцы, а в подарок ребята получили самые современные кимоно, накладки и пояса.
- У нас немного по-другому складывалось с правилами каратэ, мы занимались традиционным GKS, а теперь перепрофилируемся на WKF. На Сахалине очень сильная школа, мы наслышаны об успехе сахалинских ребят. Опыт, который мы получаем здесь, очень ценный, - подчеркнул тренер и сопровождающий делегации из ДНР Игорь Верещетин.
10-летняя каратистка Мария Николенко осталась под впечатлением не только от занятий, но и от сахалинской природы.
- Дома у меня вся стенка в медалях. Моё преимущество – сильные ноги и скорость. Я хочу стать лучшей! – поделилась планами Мария. - На Сахалине классно, здесь я впервые увидела море и встала на коньки.
Футболисты провели тренировку совместно с воспитанниками спортшколы «Сахалин», а боксеры спаринговались с местными спортсменами из «Кристалла».
- Соперники хорошо боксировали, я бил чуть сильнее и немного опережал по скорости. Хочу стать еще сильнее, чем мой брат, ему сейчас 19 лет, он номер один по боксу у нас в ДНР. Я в своем весе тоже самый сильный, у меня 35 медалей. На Сахалине мне нравится, тут я впервые побывал в кукольном театре, а еще увидел медузу, - рассказал 10-летний Матвей Веденеев.
После мастер-классов все ребята отправились кататься на коньках, а завершился спортивный день в школе водных видов спорта. Завтра ребят ждет еще один сюрприз – аквапарк.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:56 Сегодня Строительство нового аэровокзала в Южно-Сахалинске выходит на финишную прямую
09:19 Сегодня Перекресток улиц Комсомольской и Пуркаева в Южно-Сахалинске закроют для дорожных работ
10:06 Сегодня Центр бокса на Сахалине сдадут в середине следующего года
- 09:40 Сегодня На Сахалине воитель, не справившись с управлением, вылетел в кювет
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
15:48 9 Сентября В Южно-Сахалинске закроют движение по ул. Амурской на три дня
14:22 9 Сентября Сахалинским школьникам из многодетных семей вручили компьютеры
14:34 9 Сентября Ученики детских школ искусств поздравили Южно-Сахалинск с Днем города
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 19:28 7 Сентября ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 7 Сентября Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 6 Сентября Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?