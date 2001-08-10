Дети из донецкого Шахтерска приехали на отдых на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалин прибыли 49 детей из Шахтерска Донецкой Народной Республики, которые увлекаются творчеством и спортом. Среди них – каратисты, боксеры и футболисты. Для ребят организовали мастер-классы по карате, боксу и футболу. Также гости покатались на коньках и поплавали в бассейне, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Ребята приехали, чтобы познакомиться с нашим островом, природой и инфраструктурой, в том числе спортивной. Мы, со своей стороны, стараемся организовать спортивный досуг, показать, какие виды спорта мы развиваем и обменяться опытом. Сейчас многие города приглашают к себе ребят, чтобы дети отдохнули в спокойной мирной обстановке и получили новые впечатления, - рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Для каратистов мастер-класс организовала СШОР восточных видов единоборств. Перед юными гостями выступили титулованные сахалинские борцы, а в подарок ребята получили самые современные кимоно, накладки и пояса.

- У нас немного по-другому складывалось с правилами каратэ, мы занимались традиционным GKS, а теперь перепрофилируемся на WKF. На Сахалине очень сильная школа, мы наслышаны об успехе сахалинских ребят. Опыт, который мы получаем здесь, очень ценный, - подчеркнул тренер и сопровождающий делегации из ДНР Игорь Верещетин.

10-летняя каратистка Мария Николенко осталась под впечатлением не только от занятий, но и от сахалинской природы.

- Дома у меня вся стенка в медалях. Моё преимущество – сильные ноги и скорость. Я хочу стать лучшей! – поделилась планами Мария. - На Сахалине классно, здесь я впервые увидела море и встала на коньки.

Футболисты провели тренировку совместно с воспитанниками спортшколы «Сахалин», а боксеры спаринговались с местными спортсменами из «Кристалла».

- Соперники хорошо боксировали, я бил чуть сильнее и немного опережал по скорости. Хочу стать еще сильнее, чем мой брат, ему сейчас 19 лет, он номер один по боксу у нас в ДНР. Я в своем весе тоже самый сильный, у меня 35 медалей. На Сахалине мне нравится, тут я впервые побывал в кукольном театре, а еще увидел медузу, - рассказал 10-летний Матвей Веденеев.

После мастер-классов все ребята отправились кататься на коньках, а завершился спортивный день в школе водных видов спорта. Завтра ребят ждет еще один сюрприз – аквапарк.