Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2022
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14:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Дети из донецкого Шахтерска приехали на отдых на Сахалин

Дети из донецкого Шахтерска приехали на отдых на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалин прибыли 49 детей из Шахтерска Донецкой Народной Республики, которые увлекаются творчеством и спортом. Среди них – каратисты, боксеры и футболисты. Для ребят организовали мастер-классы по карате, боксу и футболу. Также гости покатались на коньках и поплавали в бассейне, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Ребята приехали, чтобы познакомиться с нашим островом, природой и инфраструктурой, в том числе спортивной. Мы, со своей стороны, стараемся организовать спортивный досуг, показать, какие виды спорта мы развиваем и обменяться опытом. Сейчас многие города приглашают к себе ребят, чтобы дети отдохнули в спокойной мирной обстановке и получили новые впечатления, - рассказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Для каратистов мастер-класс организовала СШОР восточных видов единоборств. Перед юными гостями выступили титулованные сахалинские борцы, а в подарок ребята получили самые современные кимоно, накладки и пояса.

- У нас немного по-другому складывалось с правилами каратэ, мы занимались традиционным GKS, а теперь перепрофилируемся на WKF. На Сахалине очень сильная школа, мы наслышаны об успехе сахалинских ребят. Опыт, который мы получаем здесь, очень ценный, - подчеркнул тренер и сопровождающий делегации из ДНР Игорь Верещетин.

10-летняя каратистка Мария Николенко осталась под впечатлением не только от занятий, но и от сахалинской природы.

- Дома у меня вся стенка в медалях. Моё преимущество – сильные ноги и скорость. Я хочу стать лучшей! – поделилась планами Мария. - На Сахалине классно, здесь я впервые увидела море и встала на коньки.

Футболисты провели тренировку совместно с воспитанниками спортшколы «Сахалин», а боксеры спаринговались с местными спортсменами из «Кристалла».

- Соперники хорошо боксировали, я бил чуть сильнее и немного опережал по скорости. Хочу стать еще сильнее, чем мой брат, ему сейчас 19 лет, он номер один по боксу у нас в ДНР. Я в своем весе тоже самый сильный, у меня 35 медалей. На Сахалине мне нравится, тут я впервые побывал в кукольном театре, а еще увидел медузу, - рассказал 10-летний Матвей Веденеев.

После мастер-классов все ребята отправились кататься на коньках, а завершился спортивный день в школе водных видов спорта. Завтра ребят ждет еще один сюрприз – аквапарк.

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