Строительство нового аэровокзала в Южно-Сахалинске выходит на финишную прямую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске выходит на финальную стадию, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".



Строители завершили усиление металлоконструкций в терминале и приступили к отделочным работам, а также благоустройству. Вывести на финишную прямую столь сложный инфраструктурный объект не помешала и сложившаяся внешнеполитическая ситуация.

Несмотря на разрыв логистических связей и замену поставщиков оборудования из недружественных стран, ввести объект в эксплуатацию планируют в конце первого квартал 2023 года. Инвестор проекта ООО «КрасИнвест» убежден в том, что незначительный перенос сроков ввода нового терминала в эксплуатацию позволит обеспечить максимальный уровень комфорта и безопасности для пассажиров, экипажей воздушных судов и сотрудников комплекса.

- Ситуация непростая, но строители с ней справляются. Учитывая масштабность проекта, ввод его в эксплуатацию в рамках первого квартала 2023 можно считать своеобразной статистической погрешностью. При этом мы качественно улучшили его ключевые параметры, - прокомментировал генеральный директор ООО “Восточные Ворота Страны” Игорь Шубейко.

Введенные антироссийские санкции значительно повлияли на сроки поставок части оборудования, что привело к проведению новых переговоров с альтернативными поставщиками, как в России, так и за рубежом. При этом абсолютный приоритет для застройщика и Правительства Сахалинской области в реализации проекта - сохранение неизменно высоких стандартов удобства и комфорта пассажиров, качества предоставляемых услуг, а самое главное - обеспечение повышенного уровня безопасности, что приобретает дополнительную актуальность в условиях внешнего давления.

"Аэровокзал Южно-Сахалинск" - это более 47 тысяч квадратных метров комфорта и безопасности. В здании предусмотрено 11 выходов, 50 кабин паспортного контроля и 8 пунктов досмотра. Для удобства пассажиров новый терминал оборудован 6 телескопическими трапами, 5 эскалаторами, 23 лифтами и 4 подъемниками. Современный и высокотехнологичный аэровокзал, где каждому пассажиру легко и комфортно.