Центр бокса на Сахалине сдадут в середине следующего года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благодаря мерам поддержки региональных властей социально значимый объект после полугодовалого простоя взялась достраивать местная компания ООО "Глобус-СК", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Губернатор поставил задачу достроить объект. Проведен конкурсный отбор, найден новый подрядчик, который уже приступил к работе, – прокомментировал министр строительства региона Алексей Колеватых.
Центр для занятия боксом в 2019 году начала возводить компания «Сахалин-инжиниринг». Строители успели залить фундамент и возвести конструкцию здания. Но из-за увеличения цен на материалы прежний подрядчик не смог уложится в изначальную сумму заключаемого контракта, в связи с чем по соглашению сторон договор был расторгнут. На сегодняшний день сметы пересчитаны по актуальным ценам, и новая строительная компания продолжила возведение здания.
- Зашли на объект с начала августа. На сегодняшний день определены виды работ, чтобы можно было уйти в холодный период. Сейчас укладываем кровлю, монтируем окна, двери, фасад, – пояснил генеральный директор ООО «Глобус-СК» Дмитрий Ступачук.
О спортивном доме сахалинские боксёры мечтают давно. На сегодняшний день у воспитанников нет своей базы, а тренировки и соревнования проходят в небольших залах.
- В целом по области боксом занимается около 1800 спортсменов, есть мастера спорта России, сейчас островные боксеры пробились на чемпионат страны, поэтому это очень важное сооружение для дальнейшего развития олимпийского вида спорта. Центр бокса откроет свои двери для ребят, занимающихся боксом, самбо, киокусинкай, рукопашным боем, кикбоксингом, дзюдо и другими видами единоборств, – отметила директор департамента физической культуры и спорта областного министерства спорта отметила Ирина Рябкина. – У спортсменов появится возможность тренироваться в самых достойных условиях, что позволит в дальнейшем проявить себя на соревнованиях различного уровня, а также даст хороший толчок для увеличения численности спортсменов в регионе. Благодаря этому центру мы сможем проводить у себя соревнования и принимать спортсменов со всей страны.
Трехэтажное здание площадью более 5 тысяч квадратных метров вместит тренировочный и тренажерный залы, раздевалки, душевые, процедурный кабинет, тренерские и судейские комнаты, кабинеты административного персонала, буфет, гардеробную, служебно-бытовые и технические помещения и конференц-зал. На последнем этаже строители готовят универсальную спортивную зону со зрительными трибунами на 430 мест, рингами, которые можно при желании убрать и переоборудовать зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом.
Отметим, в этом году благодаря мерам поддержки строительной отрасли в регионе возобновили строительство еще одного важного спортивного – легкоатлетического манежа. Губернатор Валерий Лимаренко поручил взять на особый контроль все уже начатые в регионе стройки социальных объектов, обеспечив их своевременную сдачу.
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