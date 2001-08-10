Новые возможности для сахалинского бизнеса открываются с появлением акселератора РЖД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акселерационную программу по направлениям "Пассажирский комплекс" и "Технологическая независимость" запустили научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и платформа по развитию корпоративных решений GenerationS. Новая площадка поможет компаниям решить многие вопросы и позволит обеспечить технологический суверенитет России, считает министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирёв.

- Мероприятия такого формата, как акселерационные программы, решают многие задачи компаний: от поиска новых технологических решений до развития стартапов в целом. В период активных изменений, с которыми сегодня сталкивается наша страна, такое взаимодействие между секторами экономики, оказывающими услуги для людей, и бизнесом очень важно, ведь по результатам стартапы могут получить поддержку в лице надежных партнеров, которым также необходимы качественные отечественные решения. Это важнейший формат работы на пути к технологической независимости государства, - сказал Александр Снегирёв.

В списке партнёров проекта более 30 отечественных компаний, среди которых «Почта России», «Газпромтранс», «Трансконтейнер», «Северсталь», DPD, Fesco, а также агентство стратегических инициатив РФ.

Подавшие заявку на участие в акселераторе РЖД компании получают возможность провести «пилотирование» решений и подписать договор о поставках с РЖД или другой компанией – партнёром программы. Кроме того, участники смогут провести отраслевую экспертизу и получить ускоренный допуск к проведению испытаний продукции в лабораториях и на полигонах ВНИИЖТ уже в 2022 году, хотя обычно такая процедура занимает не менее полугода.

Отбор участников акселератора будет осуществляться по ряду критериев. Чтобы его пройти, у подавшего заявку юрлица должен быть изготовлен и испытан экспериментальный образец, он должен соответствовать направлениям отбора и быть готовым провести пилотный запуск с РЖД. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте акселерационной программы РЖД .