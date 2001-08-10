Имена ветеранов Великой Отечественной войны будут нанесены на обелиски в Долинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске по поручению главы района Александра Тугарева создана рабочая группа по формированию списков фронтовиков, имена которых будут нанесены на обелиски в сквере Славы. Перед специалистами стоит задача охватить всех участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживавших на территории Долинского района, рассказали ТИА "Острова" в администрации муниципального образования.

По словам первого вице-мэра Натальи Хиценко, есть списки участников войны, составленные по базе военного комиссариата. Тем не менее решено провести дополнительную работу по выявлению фронтовиков, которые по тем или иным причинам в эту базу не попали.

– В каждой семье есть свои герои Великой Отечественной войны, но, к сожалению, не в каждой семье сохранились документы, подтверждающие это, – говорит Наталья Хиценко. – Мы будем признательны каждому, кто сообщит нам о воевавших родственниках, которые жили на территории района. Даже если фронтовик давно умер и не осталось никаких документов. Наши специалисты проверят информацию.

Сообщить о своих родственниках можно в центральную городскую библиотеку им. Е. Д. Лебкова по адресу: Долинск, ул. Ленина, 31. Если имеются документы, подтверждающие факт участия родственника в Великой Отечественной войне, предоставить копии. К документам относятся в том числе фотографии и вырезки из газет. Справки по телефону +7 (42442) 2-82-84. Ответственный: Жуковская Ирина Леонидовна.