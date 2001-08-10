Жителей Южно-Сахалинска поблагодарили за участие в выборах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трехдневное голосование на выборах в Сахалинскую областную Думу завершились 11 сентября в 20.00 по местному времени. Теперь избирательной комиссии предстоит подсчитать голоса и подвести итоги выборной кампании, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В ходе работы штаба общественной поддержки «Единой России» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, председатель облдумы Андрей Хапочкин и представители депутатского корпуса поблагодарили островитян за активность на выборах, а также подчеркнули грамотную и слаженную работу большой команды общественных наблюдателей и волонтеров, которые обеспечивали безопасность, легитимность и прозрачность работы на избирательных участках.
Как отметил глава региона, оказанное доверие граждан – это в том числе результат тех ключевых ориентиров, которые были заложены программой «Забота. Защита. Уважение».
Беспрецедентную социальную значимость инициатив губернатора и актива партии «Единая Россия», подчеркнул мэр города, секретарь местного отделения Сергей Надсадин. Напомним, глава города принял участие в голосовании в первый день выборов, 9 сентября.
- В Южно-Сахалинске проживают активные граждане, требовательные, неравнодушные к своему городу. Безусловно, люди высоко ценят, что к их запросам прислушиваются, учитывают их мнение. И это напрямую отражается на результатах выборов – граждане отдают свои голоса за лидеров, которые несут конструктивные идеи. И, главное, что у горожан есть понимание, что их участие во многом определяет векторы развития островного региона на ближайшие годы, – сказал Сергей Надсадин.
Добавим, по информации областного избиркома, выборы в областную Думу восьмого созыва прошли в условиях максимальной открытости. В том числе в течение всех трех дней голосования была обеспечена прямая трансляция с избирательных участков в центре общественного наблюдения.
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