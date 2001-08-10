Сахалинские приставы ловят должников на дорогах областного центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области продолжается проведение рейдовых мероприятий двух ведомств – УФССП России по Сахалинской области и УГИБДД УМВД России по Сахалинской области. Рейды проводятся еженедельно на оживленных автомагистралях областной столицы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
Судебные приставы-исполнители межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов УФССП России по Сахалинской области совместно с сотрудниками отдельной специализированной роты дорожно патрульной службы УГИБДД УМВД по Сахалинской области проверили автолюбителей на наличие задолженностей по исполнительным производствам. Особое внимание судебные приставы уделяли имеющимся штрафам за нарушение правил дорожного движения.
В настоящее время участниками рейдов отмечается тенденция уменьшения количества должников среди проверяемых водителей, поскольку такие мероприятия проводятся на постоянной основе и повышают их финансовую дисциплину.
Всего в межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов УФССП России по Сахалинской области за 8 месяцев 2022 года на исполнении находилось более 77 тысяч исполнительных производств. Взыскано сотрудниками ведомства за упоминаемый период свыше 36 миллионов рублей.
Во избежание применения принудительных мер взыскания, рекомендуем гражданам контролировать свои долговые обязательства. Своевременно оплачивать задолженность по исполнительному производству, в том числе электронно, можно с помощью информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств», расположенного на сайте Управления www.r65.fssp.gov.ru, а также мобильного приложения «ФССП России», либо посетив структурное подразделение УФССП России по Cахалинской области по месту регистрации.
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