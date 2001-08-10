Ученики детских школ искусств поздравили Южно-Сахалинск с Днем города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, посвященное 140-летию областной столицы, состоялось на территории краеведческого музея. На импровизированной сцене под открытым небом выступили воспитанники детских школ искусств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Концерт «Любимому городу в его юбилей» - продолжение серии праздничных событий в преддверии дня рождения Южно-Сахалинска. В течение двух часов звучали классические и народные композиции, зрителей радовали инструментальные, вокальные номера и яркие сценические выступления от городских хореографических ансамблей.

- Выступать в День рождения города для меня очень значимо. Приятно дарить свое творчество жителям в такой прекрасный праздник, - рассказала вокалистка Пелагея Давыдова.

В программе, подготовленной учреждениями сферы культуры и искусства, приняли участие воспитанники центральной детской музыкальной школы, детских музыкальных школ №1 и №5, детских школ искусств №2, №4, «Этнос». Также во время концерта на территории музея действовала выставка работ учеников детской художественной школы. Юные живописцы представили графические и этюдные зарисовки узнаваемых мест областного центра.

- Здорово, что такие замечательные мероприятия проходят в честь 140-летия Южно-Сахалинска. Такие праздники необходимы. Я желаю жителям мыслить позитивно, улыбаться и радоваться каждому дню, - поделилась впечатлениями жительница города Анастасия Сапожникова.

Мероприятия ко Дню города продолжатся сегодня в парке. В 20:00 на понтонной сцене озера Верхнее стартует концертная программа. Кроме того, для жителей подготовили водно-пиротехническое шоу.

Финальным аккордом юбилея города станет 10 сентября. Завтра в областном центре будут работать несколько праздничных площадок.