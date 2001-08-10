Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2022
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Администрация Южно-Сахалинска информирует об ограничениях движения транспорта в День города
11:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал на выборах в областную думу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня на Сахалине и Курилах стартовали выборы депутатов Сахалинской областной Думы восьмого созыва — они будут проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Сегодня избирательный участок посетил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказали главе города члены участковой избирательной комиссии, выборы проходят в штатном режиме, каких-либо замечаний не зафиксировано. Приняв участие в голосовании, градоначальник отметил, что выборы в областную думу во многом определяют курс развития островного региона на 5 лет.

– Я как мэр Южно-Сахалинска считаю своим долгом подать пример горожанам и проголосовать одному из первых. Я поддержал курс, заданный президентом России Владимиром Путиным и губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Мой выбор очевиден – я проголосовал за развитие Южно-Сахалинска и всей области. Друзья! Призываю всех исполнить свой гражданский долг и проголосовать за будущее нашей области,  – обратился к горожанам Сергей Надсадин.

Глава города поблагодарил членов УИК, наблюдателей и сотрудников правопорядка за ответственную работу на участке и отметил их важную миссию в обеспечении легитимности выборного процесса. Сергей Надсадин  поинтересовался, насколько активны южно-сахалинские избиратели. Градоначальнику  сообщили, что несмотря, на ранние часы, отдать свой голос пришло уже достаточно много горожан.

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