Более трех тысяч блюд съели участники гастромарафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За третью неделю гастрономического марафона "Дары морей" жители и гости города 429 раз приобрели фестивальные сеты из морепродуктов. Всего с начала самого вкусного события лета было продано 3106 комплексов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с 15 августа и до 11 сентября в Южно-Сахалинске 6 заведений общественного питания предлагают своим посетителям сет-меню гастромарафона «Дары морей». В основе блюд сезонные ингредиенты: лосось, камбала, кальмар. В этом году в гастромарафоне принимают участие кафе «Асахикава» и «The Soho», рестораны «Homura», «ЕдаВино», «Кафаница Плескавица» и суши-бар «Хоккайдо». Подробное меню фестиваля представлено на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3161/1677.

Добавим, марафон «Дары морей» проводится в рамках VIII фестиваля «Остров-рыба», который завершится 17 сентября массовым праздником и тематической ярмаркой.

Следить за новостями гастромарафона и фестиваля можно в телеграм-канале «Остров-рыба» - https://t.me/fishisland65.