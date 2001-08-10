В Южно-Сахалинске наградили лауреатов премии администрации города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Премия администрации города Южно-Сахалинска ежегодно присуждается жителям и представителям организаций, получившим признание горожан. В этом году за высокие достижения были отмечены 16 южносахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Чествование жителей в преддверии Дня города уже стало доброй традицией. Мэр Сергей Надсадин отметил вклад каждого лауреата в развитие муниципалитета и подчеркнул, что эта премия особенная, так как награждение проходит в юбилейный для Южно-Сахалинска год: город отмечает свое 140-летие.

- Безусловно, здесь собрались люди, которые своей деятельностью, личными успехами, достижениями предприятий, которые они возглавляют, делают наш город лучше, краше, комфортнее, гостеприимней. Благодарю вас за активное участиев жизни областного центра, за ваш созидательный, проникновенный труд. Люди — главная ценность города. Мы вами гордимся, - сказал мэр.

В этом году лауреатами премии стали педагоги, врачи, специалисты технических профессий, предприниматели, представители государственных органов правопорядка, сферы культуры и образования, а также ученики общеобразовательных учреждений, воспитанники спортивных школ и школ искусств.

Премией администрации в различных номинациях были награждены:

- Номинация «Культура города» - Нечипорук Марина Юрьевна, заместитель директора МБУ «Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система»;

- Номинация «Сердце отдаю детям» - в сфере образования» - Мавлеткулова Виктория Владимировна, педагог дополнительного образования МБДОУ № 28 детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска;

- Номинация «Сердце отдаю детям» - в сфере культуры и искусства» - Калайтан Татьяна Валерьевна, преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО «Детская школа искусств № 2 города Южно-Сахалинска»;

- Номинация «Сердце отдаю детям» - в сфере физической культуры и спорта» Лаптев Геннадий Иванович, тренер МБУ «Спортивная школа игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска»;

- Номинация «Дарю жизнь» - Антонов Андрей Владимирович, заведующий нейрохирургическим отделением, врач - нейрохирург ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»;

- Номинация «Здоровый продукт» - Аветян Геннадий Мартикович, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Мегу»;

- Номинация «Сервис года» - Пяк Эрнест Тясэнович, генеральный директор ООО «Симост»;

- Номинация «Уютный город» - ТСЖ «Лидер»;

- Номинация «Олимпийские вершины» - Ким Денис Чунгириевич, тренер отделения тхэквондо МАУ «СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска»;

- Номинация «Героика будней» - Камкин Александр Валерьевич, майор полиции, командир роты №2 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Южно-Сахалинску;

- Номинация «Призвание - журналист» - Баринова Елена Владиславовна, креативный директор подразделения дирекции радиовещания ООО «Медиа-Партнер»;

- Номинация «Молодые таланты» - в сфере культуры и искусства» - Крамаренко Гордей Сергеевич, ученик МБУДО «Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска»;

- Номинация «Молодые таланты» - в сфере образования» - Метленков Никита Алексеевич, обучающийся 10 класса МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска;

- Номинация «Молодые таланты» - в сфере физической культуры и спорта» - Сон Евгений Менхунович, спортсмен ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области»;

- Номинация «Воля к победе» - Щеглов Всеволод Константинович, спортсмен ГАУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду»;

- Номинация «Воля к победе» - Игушкин Владимир Анатольевич, спортсмен ГАУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду».

Также в ходе церемонии жителей поздравила заместитель председателя городской Думы Татьяна Рудакова. Премией городской Думы были отмечены южносахалинские организации в сфере культуры и искусств.

Творческим подарком для гостей мероприятия стали выступления от музыкальных коллективов Южно-Сахалинска.