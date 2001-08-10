В Южно-Сахалинске учились ликвидировать последствия землетрясения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Готовность городских служб к чрезвычайным ситуациям проверила комиссия правительства Сахалинской области. Масштабные командно-штабные учения для личного состава прошли на территории муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участие в совместных учениях приняли сотрудники городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, руководители департаментов администрации города, МЧС Сахалинской области.

По легенде в Южно-Сахалинске произошло сильное землетрясение. Члены оперативного штаба определили районы разрушения жилых домов и коммуникаций с помощью беспилотного летательного аппарата и направили экстренные службы к местам разрушений.

Действия разворачивались одновременно на нескольких площадках. Поисково-спасательный отряд г. Южно-Сахалинска выдвинулся для эвакуации «пострадавших» из разрушенного дома. Спасателям предстояло переместить жителей со второго этажа здания, используя «куб жизни» (устройство для спасения людей с высоты) и троллей. Специалисты федеральной противопожарной службы ликвидировали очаг возгорания. Поисково-спасательный отряд им. Полякова вместе с кинологической службой отработал действия по разбору завалов и деблокированию пострадавшего в машине. Все «раненые» были доставлены скорой помощью в медицинские учреждения.

Также в учениях приняли участие аварийно-спасательные формирования муниципалитета — сотрудники МУП «Электросервис» и ООО «РВК-Сахалин». Они устранили порывы на ЛЭП и водопроводных сетях во время ЧС.

Кроме того, в ходе учений была проверена готовность сил муниципалитета к размещению пострадавших. Комиссия осмотрела пункты временного расположения на Ласточке и на территории базы ГО и ЧС, где был развернут палаточный городок с возможностью проживания, приготовления пищи, бытового обслуживания и пр.