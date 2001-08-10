В Южно-Сахалинске стартует прием заявок на городской конкурс "Женщина года"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице 26 августа начинается прием заявок на конкурс «Женщина года», который ежегодно проводится администрацией Южно-Сахалинска. К участию приглашают представительниц прекрасного пола старше 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Кандидатуру можно выдвинуть самостоятельно либо по представлению коллег, деловых партнеров, общественной организации, членов семьи.
Для участия необходимо представить автобиографию, подробную характеристику с места работы с указанием основных достижений в текущем году в печатном виде, заверенную печатью и подписью руководителя, а также заполнить заявку-анкету (ее форму можно скачать на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Дополнительно могут быть предоставлены рекомендательные письма от общественных организаций, учреждений, работающих на территории Южно-Сахалинска; любая другая информация, которая позволяет отразить результаты деятельности конкурсантки, например, публикации в СМИ.
Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Карла Маркса, 51, каб. 211, 214 либо по электронной почте. [email protected], [email protected]. Телефон для справок 300-814 (доб. 1, 7).
Конкурс направлен на привлечение общественного внимания к роли женщины в современном мире, признание заслуг представительниц прекрасной половины общества, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности.
Победитель и лауреаты традиционно будут определены в следующих номинациях:
- «Лидер общественного движения» - для женщин, активно и плодотворно занимающихся общественной деятельностью, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Южно-Сахалинска, а также способствующих объединению женщин и активизации женского движения;
- «Деловая женщина» - для женщин, работающих на предприятии, в учреждении, организации независимо от форм собственности, внесших значительный вклад в стабильное и поступательное развитие предприятия, учреждения, организации, а также в развитие социально-экономической жизни города Южно-Сахалинска, осуществляющих спонсорскую поддержку социальных проектов и программ;
- «Сестра милосердия» - для женщин, работающих в системе здравоохранения, социальной поддержки населения, проявляющих заботу и милосердие к людям, своими личными и профессиональными качествами заслуживших признание и уважение окружающих и пациентов;
- «Сердце отдаю детям» - для педагогов, преподавателей, воспитателей, достигших высоких результатов в образовании и воспитании детей, учащихся, школьников;
- «Культура и духовность» - для горожанок, внесших значительный вклад в развитие культуры города, достигших выдающихся результатов в сферах искусства и культуры;
- «Хранительница семейного очага» - для матерей, сохраняющих и развивающих лучшие семейные традиции воспитания детей в семье, способствующих повышению статуса семьи в обществе или воспитывающих детей, получивших общественное признание (включая женщин с приемными детьми и женщин, которые внесли свой вклад в жизнеустройство детей-сирот).
Ознакомиться с более подробной информацией о конкурсе, перечнем документов, требованиями к участницам можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Прием заявок продлится до 30 сентября. Подведение итогов конкурса состоится в преддверии Дня матери в ноябре.
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