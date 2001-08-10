Сахалинских предпринимателей научат продвигать свой бизнес через телеграмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 августа администрация города организует для субъектов малого и среднего бизнеса семинар на тему: "Как правильно вести телеграм-канал: создание, продвижение, аналитика", рассказали ТИА "Острова" в городской админи страции.

К участию в семинаре приглашаются представители малого и среднего бизнеса и самозанятые граждане города Южно-Сахалинска. В программе предусмотрено рассмотрение следующих вопросов: создание и оформление канала, выбор темы, анализ конкурентов, особенности ведения и продвижения канала в телеграме, а также боты для ведения.

Семинар состоится 26 августа 2022 года с 11.00 до 13.30 часов в зале заседаний администрации Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 4 этаж). Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).