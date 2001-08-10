Валерий Лимаренко потребовал усилить работу по сбору заявок на догазификацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодня от сахалинцев поступило 6748 заявок на подключение домов к экологически чистому топливу. На заседании областного правительства губернатор подчеркнул, что районным администрациям необходимо активизировать эту работу, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Я часто слышу, что у нас люди то лечиться не хотят, то двор не просят ремонтировать, теперь газ не нужен. В такую ерунду я не верю! Нужно собрать заявки от жителей всех районов, куда до 2025 года придет газ. Даю муниципалитетам неделю на исправление ошибок. До 1 сентября должны быть все заявки, чтобы мы могли корректно дать задание Газпрому на достройку врезок. Если людям требуется помощь в оформлении документов, необходимо оказать всяческое содействие, – сказал Валерий Лимаренко.

До конца 2023 года планируется догазифицировать более 5500 домовладений в городских округах, куда уже пришло голубое топливо. Это Южно-Сахалинск, Корсаковский, Анивский и Тымовский районы. Всего до конца 2025 года экологически чистое топливо должно прийти в дома более 18 тысяч жителей 11 районов Сахалина.

На сегодня заключено уже 2927 договоров на догазификацию, 1280 договоров – на внутридомовое газовое оборудование. В 980 домовладениях идет монтаж оборудования. В 459 домов уже пустили экологически чистое топливо.

– В прошедшие две недели мы сконцентрировались на заключении договоров на догазификацию. Заключили 206 договоров, пустили газ в дома 43 абонентов. Мы знаем поадресно и поименно всех, в чьи дома должен прийти газ. Работаем с семьями индивидуально, – рассказал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

Напомним, в рамках догазификации газ подводят до границ участка бесплатно, работы на участке – проектирование и строительство газопровода, приобретение оборудования – выполняются за счет владельца дома. Сахалинцы получают беспрецедентные меры поддержки: из областного бюджета компенсируется до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему чистого топлива. В Южно-Сахалинске и Анивском районе для льготных категорий граждан предусмотрена дополнительная поддержка – до 50 тысяч рублей на приобретение газоиспользующего оборудования. Право на возмещение расходов жители получают еще до пуска газа.

Для ускорения догазификации региональное правительство создало цифровую информационную систему, в которую вносятся заявки жителей и далее без участия заявителей ведется подготовка договоров.

Отметим, что поддержку в этой работе оказывают также волонтеры «Единой России». Добровольцы обходят сахалинцев по домам, проводят консультации по процедуре подключения к газу, помогают с подачей документов.

В Сахалинской области по инициативе Валерия Лимаренко совместно с Газпромом реализуется масштабная программа газификации. До 2025 года чистое топливо должно прийти во все районы островной области. На Курилах предусмотрена автономная газификация за счет технологий СПГ. Уровень газификации региона в 2018 году составлял только 14 процентов, сегодня этот показатель превышает 50 процентов.