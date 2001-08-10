Валерий Лимаренко потребовал усилить работу по сбору заявок на догазификацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сегодня от сахалинцев поступило 6748 заявок на подключение домов к экологически чистому топливу. На заседании областного правительства губернатор подчеркнул, что районным администрациям необходимо активизировать эту работу, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Я часто слышу, что у нас люди то лечиться не хотят, то двор не просят ремонтировать, теперь газ не нужен. В такую ерунду я не верю! Нужно собрать заявки от жителей всех районов, куда до 2025 года придет газ. Даю муниципалитетам неделю на исправление ошибок. До 1 сентября должны быть все заявки, чтобы мы могли корректно дать задание Газпрому на достройку врезок. Если людям требуется помощь в оформлении документов, необходимо оказать всяческое содействие, – сказал Валерий Лимаренко.
До конца 2023 года планируется догазифицировать более 5500 домовладений в городских округах, куда уже пришло голубое топливо. Это Южно-Сахалинск, Корсаковский, Анивский и Тымовский районы. Всего до конца 2025 года экологически чистое топливо должно прийти в дома более 18 тысяч жителей 11 районов Сахалина.
На сегодня заключено уже 2927 договоров на догазификацию, 1280 договоров – на внутридомовое газовое оборудование. В 980 домовладениях идет монтаж оборудования. В 459 домов уже пустили экологически чистое топливо.
– В прошедшие две недели мы сконцентрировались на заключении договоров на догазификацию. Заключили 206 договоров, пустили газ в дома 43 абонентов. Мы знаем поадресно и поименно всех, в чьи дома должен прийти газ. Работаем с семьями индивидуально, – рассказал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.
Напомним, в рамках догазификации газ подводят до границ участка бесплатно, работы на участке – проектирование и строительство газопровода, приобретение оборудования – выполняются за счет владельца дома. Сахалинцы получают беспрецедентные меры поддержки: из областного бюджета компенсируется до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему чистого топлива. В Южно-Сахалинске и Анивском районе для льготных категорий граждан предусмотрена дополнительная поддержка – до 50 тысяч рублей на приобретение газоиспользующего оборудования. Право на возмещение расходов жители получают еще до пуска газа.
Для ускорения догазификации региональное правительство создало цифровую информационную систему, в которую вносятся заявки жителей и далее без участия заявителей ведется подготовка договоров.
Отметим, что поддержку в этой работе оказывают также волонтеры «Единой России». Добровольцы обходят сахалинцев по домам, проводят консультации по процедуре подключения к газу, помогают с подачей документов.
В Сахалинской области по инициативе Валерия Лимаренко совместно с Газпромом реализуется масштабная программа газификации. До 2025 года чистое топливо должно прийти во все районы островной области. На Курилах предусмотрена автономная газификация за счет технологий СПГ. Уровень газификации региона в 2018 году составлял только 14 процентов, сегодня этот показатель превышает 50 процентов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:05 19 Августа Новое оборудование установили в Сахалинской областной стоматологической поликлинике
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
20:16 19 Августа На Сахалине в начале 2023 года введут в работу первую очередь нового тепличного комплекса
14:38 19 Августа Трое сахалинцев получили федеральные гранты на реализацию проектов
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
15:46 26 Июля В Южно-Сахалинске самолет из Москвы совершил экстренную посадку
14:40 29 Июля В городском парке Южно-Сахалинска отметили День крещения Руси
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?