На спортивную площадку школы №3 обеспечен свободный доступ жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2021 году спортивные объекты на территории школы №3 были переданы на баланс МАУ «Спорт», в том числе, чтобы ими могли пользоваться жители района. Сегодня вице-мэр Елена Федорова посетила образовательное учреждение и проверила как были выполнены поставленные ранее задачи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рабочем совещании также приняли участие депутат областной Думы Александр Шарифулин, глава департамента по физической культуре и спорту Елена Завязкина, директор школы Надежда Дубина.

На спортивных площадках был проведен ремонт и установлено освещение. Также, жители ближайших домов обращались с просьбой организовать свободный проход на спортивные площадки, которые расположены на территории школы. Елена Федорова отметила, что этот вопрос решен.

- Установлена калитка и в настоящее время жители микрорайона могут свободно приходить и заниматься спортом. Сейчас возник запрос от горожан - открыть дополнительный проход для детей, которые живут в близлежащих домах. Чтобы они могли с территории спортивной площадки попадать на территорию школы. Этот вопрос прорабатываем.