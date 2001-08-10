Карту сахалинца оформили более 95 тысяч жителей островного региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Валерия Лимаренко в области ведется системная работа по привлечению новых партнеров, которые предоставляют обладателям пластика дополнительные скидки и кешбэки. К сегодняшнему дню к проекту присоединились около 1500 торгово-сервисных предприятий региона. Это стало возможным благодаря договоренностям, которые ранее были достигнуты на Восточном экономическом форуме между областными властями и оператором национальной платёжной системы "Мир", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Среди самых популярных партнеров – сеть супермаркетов «Первый семейный», «Матрешка», «Белорусский фирменный», «Симост», «Реми», «Экономыч», «Папа-кофе», «Кулибин» и «Мельница», сеть островных социальных магазинов, насчитывающих в общей сложности 750 фирменных точек. Полный список участников размещен на официальном сайте.

– Карта сахалинца представляет собой не только платежный инструмент, но и является аналогом отдельных документов и проездных билетов, дает возможность получать социальные выплаты, кешбэк и скидки от партнеров проекта. В летний сезон обладатели пластика могут получить скидки от 5 до 10 процентов на туристические экскурсии, гостиницы, – рассказала областной министр социальной защиты Ольга Орлова. – Например, поездка на маяк «Анива» стоит в среднем 6 тысяч рублей на человека. Экономия по Карте сахалинца – 600 рублей. А если поехать семьей из трех человек, и у каждого члена семьи будет карта, то экономия составит уже как минимум 1 800 рублей.

Оценить преимущества Карты сахалинца может островитянин любого возраста. Так, жителям области от 55 лет предоставляется возможность посещать спортивные и культурные мероприятия бесплатно 20 раз в месяц. В их числе, к примеру, кинотеатры «Октябрь» и «Комсомолец», Чехов центр, спортивная школа «Кристалл», спортивные школы зимних, водных видов спорта. Школьники оплачивают проезд на общественном транспорте, бесплатно посещают аквапарк и пользуются пластиком в качестве пропуска в школу.

Оформить карту можно в отделениях Газпромбанка, банка «Итуруп», Сбера, ВТБ, Россельхозбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка.