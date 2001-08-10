Свыше 5000 собственников домовладений подали заявки на догазификацию в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице с начала кампании по газификации частных домовладений подано более 5000 заявок и заключено 2200 договоров на подключение к газу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил начальник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Александр Комлев, работа в этом направлении продолжается. Также он обратил внимание, что собственники частных домовладений, кто подали заявки на догазификацию, но пока так и не получили договор на подпись, могут позвонить по телефону 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) либо по номерам 496-332, 496-333 (в рабочее время) и уточнить, на какой стадии находится их договор.

Горожане, кто еще не подали заявки на догазификацию, могут сделать это в режиме онлайн на сайтах (АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»), Госуслугах. Также можно обратиться в офисы Газпрома (пр. Победы, 39 и ул. Ленина, 246).

Оказать помощь жителям в этом вопросе готовы и в отделах по управлению территориями (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00):

- Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 106А - отдел по управлению территорией Владимировка;

- Хомутово, 2-я ул. Центральная, 39 - отдел по управлению территорией Хомутово;

- Дальнее, ул. Алых роз, 9 А/1 - отдел по управлению селом Дальнее;

- Березняки, ул. Крайняя, 8а - отдел по управлению селом Березняки;

- Ново-Александровск, ул. Советская, 76 - отдел по управлению территорией Ново-Александровск;

- п/р Луговое, ул. им. В.Гайдука, 1 - Отдел по управлению территорией Луговое.

Кроме этого, представители старшего поколения и все желающие газифицировать свои домовладения могут попросить помощи волонтеров, которые приедут и помогут заполнить заявки в специальном мобильном приложении. Для этого необходимо позвонить по телефону 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

С перечнем необходимых документов для подачи заявки о намерении заключить договор о догазификации можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Для жителей также существуют компенсационные выплаты на подготовку домовладений к приему газа. В частности, на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования можно компенсировать 100% расходов, но не более 152 тысяч рублей на одно домовладение. Также для отдельных категорий (ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, семьи, потерявшие кормильца) предусмотрена дополнительная мера поддержки - возмещение 100% затрат (но не более 50 тыс. руб.) на приобретение газового оборудования для дома.

Напомним, работы, проводимые на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в рамках догазификации, поддержаны и являются приоритетом для мэра города Сергея Надсадина — областного координатора партийного проекта «Зеленая экономика. Социальная программа Газпрома предусматривает бесплатное подведение газа к границам земельного участка в районах, где ранее уже были проложены распределительные газопроводы.