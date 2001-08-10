Рекордные 50 тонн свежевыловленной горбуши по сниженной цене реализованы в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках программы, реализуемой по задаче Валерия Лимаренко, жители могли приобрести свежий улов по цене от 50 до 100 рублей за 1 килограмм, что ниже уровня 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в региональм министерстве по рыболовству.

Обеспечение жителей Сахалинской области свежевыловленной рыбой высокого качества напрямую от рыбодобывающих компаний по ценам ниже рыночных является одной из основных задач Правительства Сахалинской области.

В течение года наши рыбопромышленники активно участвуют в реализации задачи губернатора региона по обеспечению населения области свежим уловом. Свежая рыба напрямую с промысла минуя посредников отправляется в районы области для реализации. Отсутствие затрат на переработку и заморозку, бесплатные торговые места, а также помощь местных администраций по транспортировке рыбы в отдаленные районы, позволяет реализовывать продукцию по ценам значительно ниже рыночных. Ассортимент зависит от сезона.

Программа реализуется с января 2021 года и успешно выполняется: объемы поставок свежей рыбы по сниженным ценам на внутренний рынок области наращиваются.

Так, в рамках программы, за весь 2021 год жителям реализовано 285 тонн свежей рыбы, тогда как за неполные 8 месяцев 2022 года уже 356 тонн, что на 65 % больше аналогичного периода прошлого года.

Из них на сегодняшний момент (23.08.2022) реализовано около 110 тонн горбуши (за весь период путины 2021 года кеты и горбуши - 120 тонн).

Только на прошедшей неделе в области жителям реализовано 50 тонн свежей горбуши высокого качества.

В 2022 году розничная цена на горбушу в рамках программы составила от 50 до 100 руб/кг (в 2021 году - от 60 до 100 руб/кг).

Свежий лосось не только продается по низкой цене, но и раздается бесплатно: с начала путины роздано около 9 тонн горбуши и кеты.

- Я считаю это отличным показателем. Мы будем стремиться не терять темпа поставок. Ожидаем кетовую путину и рассчитываем на хорошие объемы реализации жителям, - рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. - Благодарю рыбопромышленные предприятия Сахалинской области, участвующие в программе, за активное сотрудничество.