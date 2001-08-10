Предприниматели Южно-Сахалинска готовятся к новым правилам продажи молочной продукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 сентября вступают в силу новые требования к продаже молочной продукции. Все магазины будут обязаны вести единый учет товаров данной группы в системе «Честный знак», сканируя при продаже специальную маркировку на упаковке, рассказали ТИА "Острвоа" в городской администрации.

Напомним, в июне прошлого года была введена обязательная маркировка всей молочной продукции, что позволит повысить контроль за качеством продуктов, большинство из которых скоропортящиеся. Новые правила продажи также призваны исключить попадание на рынок поддельной продукции, среди которой чаще всего встречаются сыры и творог.

Переход к продаже маркированных молочных продуктов осуществляется поэтапно, позволяя бизнесу плавно войти в новые условия. В числе первых, кто подготовился к нововведениям, социальные магазины Южно-Сахалинска.

- С 1 сентября мы переходим на систему электронного документооборота через программу «Честный знак». Она позволяет получить от производителя документы, подписать их при помощи электронной подписи, и принять молочную продукцию на баланс магазина, - рассказала индивидуальный предприниматель Анна Симонян, заведующая социальным магазином «Надежда» в планировочном районе Ново-Александровск. - Теперь при продаже мы будем сканировать специальный QR-код. Для нас изменился порядок получения продукции, для покупателя все осталось как прежде.

Стоит отметить, что код цифровой маркировки молочной продукции служит дополнительной защитой качества продукции. Любой покупатель при помощи приложения «Честный знак» и камеры смартфона может отсканировать код на товаре и узнать производителя, срок годности и другую полезную информацию.

- Наши предприниматели должны быть готовы, что с 1 сентября вся молочная продукция, в том числе йогурты, сыры, мороженое, обязательно должны проходить через регистрацию в системе «Честного знака». Хозяйствующие субъекты должны заранее подготовиться, чтобы зарегистрироваться в этой системе и протестировать электронный документооборот, - уточнила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска Римма Кузенкова. - Эти правила уже знакомы нашему бизнесу, есть опыт продажи маркированной табачной и алкогольной продукции. Сейчас мы вводим маркировку на молочные товары, следующим товаром станет бутилированная питьевая вода. Со своей стороны мы готовы оказать консультационную помощь бизнесу, для того чтобы обеспечить наших жителей качественной продукцией.

Уточним, с 1 сентября 2022 года розничные магазины, продающие маркированную молочную продукцию, обязаны сканировать QR-коды при продаже и использовать онлайн-кассы для передачи сведений в «Честный знак». К этому времени надо протестировать процесс и обеспечить 2D-сканеры на кассах, а также при необходимости обновить кассовое программное обеспечение.

Процедура для бизнеса такова: магазин или ИП отмечает приемку молочной продукции через оператора электронного документооборота и продажу покупателю с помощью онлайн-кассы. Данные о каждой проданной (выбывшей из оборота) единице товара передаются в «Честный знак». Это же требование распространяется и на производителей, которые обязаны вести объемно-артикульный учет молочной продукции, а также создавать универсальный передаточный документ. Тем предпринимателям, которые ранее не пользовались сервисами электронного документооборота следует это сделать заранее.

Если до 1 сентября 2022 года розничный магазин не пройдет регистрацию в системе «Честного знака», то с этой даты предприниматель не сможет легально торговать молочной продукцией.

Подробнее о маркировке молочной продукции можно узнать на сайте честныйзнак.рф, а также в службе поддержки: 8-800-222-15-23 или [email protected]