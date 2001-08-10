На Сахалине отметили День географа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечер, посвященный Дню географа в России, прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Его гостями стали военнослужащие в\ч 23641, 46179-Ю, члены областного отделения Русского географического общества, педагоги, читатели библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Ведущий вечера – специалист СахОУНБ Артем Ветров ¬– рассказал присутствующим о том, что официально русские географы получили свой профессиональный праздник в 2020 году. Указ об учреждении Дня географа подписал министр экономического развития России Максим Решетников в соответствии с распоряжением Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Перед собравшимися выступили педагоги СОШ №4 Корсакова, руководители туристско-краеведческого объединения «Альтаир» Анна Кобзева и Екатерина Базылевич, инструктор спортивного туризма Константин Чепурный, а также председатель областного отделения РГО географического общества Сергей Пономарев. Он рассказал, что датой основания Сахалинского отделения Географического общества считается 23 июля 1956 года, когда в помещении областного краеведческого музея состоялось первое общее собрание членов Географического общества. А в настоящее время в состав СахРГО входят учёные и специалисты ведущих научных центров области: ИМГиГ, СахНИРО, СКБ САМИ, института естественных наук СахГУ.

Гости вечера узнали интересные факты об амурском походе Василия Пояркова, походе на Камчатку Владимира Атласова, изучении Курил в XVIII веке Мартыном Шпанбергом, и других мореплавателях, результатом исследований которых являются многочисленные издания, хранящиеся в библиотеке.

В завершение вечера Артем Ветром провел обзор книжного фонда СахОУНБ, посвященного истории географических открытий Сахалина и Курильских островов.