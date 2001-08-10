На восемь месяцев раньше завершено строительство большой детской площадки в Углегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство детской площадки за зданием администрации завершено: установлены формы и уложено современное резиновое покрытие. Идет приемка документов и проверка качества. Дмитрий Цуканов лично проинспектировал объект, рассказали ТИА "Острова" в администрации Углегорска.

Генеральный подрядчик ООО «СахГород» закупил необходимое оборудование и оперативно включился в работу по обустройству новой детской площадки между домами Победы 140 и Красноармейская 3. В 2021 году установлены формы, а на минувших выходных уложено резиновое покрытие. Всё готово к эксплуатации, но разрешение еще не подписано:

- Подрядчик готовит документы. Как только нам их предоставят, мы обследуем объект, сверим с проектной документацией и убедимся в безопасности. После этого можно будет открыть площадку для посетителей, - комментирует Виктор Антропов, руководитель Управления капитального строительства Углегорского городского округа.

В августе жители округа обратились к мэру с вопросом о перерыве в производстве работ. Дмитрий Цуканов отреагировал на сигнал, благодаря чему были достигнуты договорённости о возобновлении работ. Позже мэр посетил место производства работ, лично оценив ход строительства и ремонта: еще до завершения работ неизвестные лица повредили горки и оборудование для катания на скейте.

- Радует, что подрядчик выполняет работу добросовестно и рассчитывает завершить проект досрочно. Сдача площадки запланирована на октябрь 2022 года, - сообщает в своем телеграм канале Дмитрий Цуканов, мэр Углегорского городского округа.

Договор на обустройство детской площадки был заключен в 2020 году. Плановый срок завершения работ – май 2023 года.