В селе Воскресенское открыли новую общественную территорию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приёмка общественной территории со спортивной площадкой и зоной отдыха прошла в Анивском районе. Объект реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Комплексная комиссия, в состав которой вошли представители администрации округа, компании - подрядчика, а также регионального министерства ЖКХ проверили исполнение работ.
- Работы выполнены в срок и в целом очень неплохо. Есть некоторые замечания в части озеленения данной площадки. Вдоль ограждения можно было бы высадить кустарник. Думаю, это можно предусмотреть на данной площадке, - поделилась мнением зам. руководителя дирекции в сфере ЖКХ Сахалинской области Виктория Доля.
На площадке площадью более 6 тысяч квадратных метров подрядчики установили тренажеры, качели, турники, закрытую баскетбольную площадку, малые архитектурные формы и систему видеонаблюдения и заасфальтировали велосипедные дорожки.
- В рамках проектирования объекта был проведен ряд собраний с гражданами, до достижения полного взаимопонимания и согласия с проектом. Как итог, получилась достаточно многофункциональная территория, в прямом смысле слова – центр притяжения в селе, - рассказал начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Анивского района Александр Белых.
Сельские дети, уже начали пробовать по назначению установленные турники, качели и велосипедные дорожки. Стоит отметить, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году жители Анивского района голосовали за еще одну общественную территорию. Которая сегодня также благоустраивается - «Сквер дружбы» в г. Анива. Здесь подрядчики уже сделали планировку территории и укладывают брусчатку на пешеходных дорожках. В планах сдать этот объект в течение нескольких месяцев.
- Реализация данного объекта, в связи с ограниченным финансированием на 2022 год, планировалась в двухлетнем периоде, до августа 2023 года. Однако в июне 2022 года доведено дополнительное финансирование, позволяющее выполнить работы в этом году, - рассказала мэр округа Светлана Швец.
Сегодня в Анивском районе также готовится новая общественная территория в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, которую благоустроят в 2023 году. Жители Анивского района проголосовали за въездную группу в г. Анива.
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