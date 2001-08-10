В селе Воскресенское открыли новую общественную территорию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приёмка общественной территории со спортивной площадкой и зоной отдыха прошла в Анивском районе. Объект реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Комплексная комиссия, в состав которой вошли представители администрации округа, компании - подрядчика, а также регионального министерства ЖКХ проверили исполнение работ.

- Работы выполнены в срок и в целом очень неплохо. Есть некоторые замечания в части озеленения данной площадки. Вдоль ограждения можно было бы высадить кустарник. Думаю, это можно предусмотреть на данной площадке, - поделилась мнением зам. руководителя дирекции в сфере ЖКХ Сахалинской области Виктория Доля.

На площадке площадью более 6 тысяч квадратных метров подрядчики установили тренажеры, качели, турники, закрытую баскетбольную площадку, малые архитектурные формы и систему видеонаблюдения и заасфальтировали велосипедные дорожки.

- В рамках проектирования объекта был проведен ряд собраний с гражданами, до достижения полного взаимопонимания и согласия с проектом. Как итог, получилась достаточно многофункциональная территория, в прямом смысле слова – центр притяжения в селе, - рассказал начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Анивского района Александр Белых.

Сельские дети, уже начали пробовать по назначению установленные турники, качели и велосипедные дорожки. Стоит отметить, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году жители Анивского района голосовали за еще одну общественную территорию. Которая сегодня также благоустраивается - «Сквер дружбы» в г. Анива. Здесь подрядчики уже сделали планировку территории и укладывают брусчатку на пешеходных дорожках. В планах сдать этот объект в течение нескольких месяцев.

- Реализация данного объекта, в связи с ограниченным финансированием на 2022 год, планировалась в двухлетнем периоде, до августа 2023 года. Однако в июне 2022 года доведено дополнительное финансирование, позволяющее выполнить работы в этом году, - рассказала мэр округа Светлана Швец.

Сегодня в Анивском районе также готовится новая общественная территория в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, которую благоустроят в 2023 году. Жители Анивского района проголосовали за въездную группу в г. Анива.