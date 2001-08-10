Сахалинские спасатели отметили День флага России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 22 августа 2022 года на территории поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Государственного флага Российской Федерации, он является официальным символом нашей страны, отражает мощь и величие государства, символизирует крепкую и нерушимую державу, внушая в сердца патриотизм и веру в Родину, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
После приветственного слова к коллегам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Максима Моисеева, наиболее отличившиеся сотрудники чрезвычайного ведомства, под звуки Государственного гимна Российской Федерации подняли флаги, пришло время принимать присягу молодому пополнению.
Молодые сотрудники принимали присягу, стоя перед коллегами они произносили слова клятвы, затем им предстояло посвящение в профессию. Новоиспеченные пожарные оделись в боевую одежду и под громкий звук сирен пожарных автоцистерн прошли под струями воды выпущенной из пожарных стволов.
Завершилось мероприятие награждением сотрудников Главного управления МЧС России по Сахалинской области медалями «За выслугу лет» и благодарностями.
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