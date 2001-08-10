Трое сахалинцев получили федеральные гранты на реализацию проектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники Всероссийского форума «ОстроVа» разработали сотню молодежных инициатив для Сахалинской области. Только 14 участников из разных регионов России стали победителями грантового конкурса Росмолодежи. Среди чемпионов – трое сахалинцев, которые выиграли федеральные гранты на общую сумму 1,5 млн рублей. На церемонии закрытия победителей и участников главного молодежного события на островах напутствовал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Дорогие друзья! Приезжайте к нам еще – жить, работать, отдыхать. Сахалинская область открыта для вас. Вы получили много новых знаний и впечатлений, обрели друзей. Уверен, все это останется в вашем сердце навсегда. Особую гордость у меня, как у губернатора, вызывает, что с каждый годом в форуме со своими проектами участвует все больше и больше наших местных ребят. Для них это прекрасная возможность познакомиться со сверстниками, их видением мира, обменяться идеями и научиться новым полезным навыкам. «ОстроVа» – это не одна неделя праздника, а месяцы и годы обучения и воплощения своих идей в жизнь, – сказал Валерий Лимаренко.

Всероссийский форум на Сахалине проходил с 13 по 19 августа и собрал более 500 участников из 80 регионов страны. Почти половина форумчан – островная молодежь. Ребята объединились для решения актуальных задач бизнеса и власти, обозначили направления работы молодежного правительства. На форуме молодые люди познакомились с потенциальными работодателями и заполнили десятки анкет на трудоустройство.

– Участники представили проекты в 15 номинациях. Это развитие малых территорий, работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, экологическое просвещение. Эксперты от Росмолодежи каждому участнику дали обратную связь. Это очень важно и ценно. Пусть сегодня ребята не выиграли гранты, но у них появилась возможность доработать свои инициативы и заявиться на другие конкурсы, – отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Сахалинка Ксения Бурова представила проект в номинации #объединяй. Девушка планирует проводить тренинги «Английский дайвинг» для учителей иностранного языка. На реализацию идеи она получила 800 тысяч рублей.

– Две недели почти без сна. Не ожидала, что выиграю сертификат. Это не только большое счастье, но и ответственность. Буду стараться сделать проект реальностью и принести пользу родному региону и людям, – поделилась Ксения.

Сергей Ишков победил в номинации #вдохновляй. Молодой человек разработал проект по настольной игре «Великие князья» и выиграл грант 400 тысяч рублей. Валерия Сарбаева стала лучшей в номинации #стирайграницы и получила сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Девушка будет воплощать в жизнь арт-терапевтическую программу в технике эбру «Танцующие краски». Общая сумма грантовой поддержки от Росмолодежи составила 6,9 млн рублей.

В этом году «ОстроVа» проходили под девизом: «Управленцы реальных решений». Образовательная программа разделилась на три трека: «ОстроVа Гостеприимства» (туризм), «ОстроVа Будущего» (креативные индустрии и IT) и «ОстроVа Развития» (патриотизм и территориальное развитие). В форуме приняли участие 14 федеральных экспертов – специалистов в информационных технологиях, туристической сфере, представителей Росмолодежи.

– В течение шести дней форумчане вместе с лидерами треков разрабатывали идеи. Мы пригласили представителей разных отраслей, чтобы у молодежи появилась возможность заинтересовать потенциальных работодателей, предложить совместные проекты. У многих ребят был запрос на создание своего дела, – сказал программный директор форума Олег Ляшко.

Участники «ОстроVов» прошлых лет уже реализовали на Сахалине ряд социально значимых инициатив. К примеру, Ева Левина из Корсакова в прошлом году выиграла федеральный грант 1,3 млн рублей и организовала трехдневный «ЭкоФест». Сахалинцы провели три субботника на побережье и собрали 40 мешков с мусором. Развлекательная часть «ЭкоФеста» прошла в городском парке Южно-Сахалинска. Для жителей и гостей областного центра организовали мастер-классы, занятия йоги, эко-ярмарку, выступления экспертов, кинопоказы на свежем воздухе и другие полезные развлечения.

Напомним, Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» проходит на Сахалине третий раз. Организаторами выступают правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Сегодня уже идет подготовка к четвертому слету, который состоится в следующем году.