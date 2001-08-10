Власти проверили, как на Сахалине ремонтируют детские сады
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 детских садов в Сахалинской области отремонтируют до конца года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства. Губернатор Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин в ходе объезда Южно-Сахалинска проверили ход благоустройства дошкольного учреждения «Березка». Территорию детского сада полностью заасфальтируют и выполнят озеленение. Предстоит замена крылец здания и эвакуационных лестниц. Работы стартовали в июне и должны завершиться до 1 сентября.
«К началу нового учебного года мы приводим в порядок не только островные школы, но и детские сады. Работы развернулись во множестве дошкольных учреждений, в том числе на территории "Березки", которую долгие годы не ремонтировали. Важно, что проект благоустройства поддержали педагоги и родители. Все эти работы финансируются из бюджета, поэтому и я, и глава города стремимся обеспечить личный контроль над их качеством. Все должно выполняться в срок и не вызывать нареканий ни у персонала, ни у родителей», – сказал Валерий Лимаренко.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что в проекте благоустройства не учтено безопасное покрытие на детских площадках.
«Создание комфортных условий для обучения и развития детей в школах и детских садах – приоритет для муниципалитета. Поставил задачу профильным структурам не ждать следующего сезона и вместе с асфальтированием выполнить работы по обустройству резинового покрытия в игровой зоне», – сказал Сергей Надсадин и добавил, что при озеленении территории дошкольного учреждения, помимо высадки деревьев и кустарников, отдельное внимание стоит уделить оформлению ярких цветочных клумб.
На следующем этапе запланирован капитальный ремонт фасада и кровли дошкольного учреждения.
«Очень рады, что работа кипит. У нас территорию не ремонтировали с 1965 года. Наконец-то, ребятишки будут гулять по асфальтированным дорожкам», – поделилась заведующая детским садом Наталья Татаринова.
В этом году ремонтные работы и благоустройство территорий затронули около 10 дошкольных учреждений Южно-Сахалинска. Уже привели в порядок фасад и кровлю детских садов «Рябинка» и «Журавленок».
По всей области за счет регионального бюджета с 2022 по 2024 годы планировалось капитально отремонтировать 15 детских садов в 12 городских округах: Томаринском, Долинском, Углегорском, Поронайском, Александровск-Сахалинском, Охинском, Корсаковском, Невельском, Анивском, Макаровском, Холмском и Южно-Сахалинске. Поправками в областной бюджет удалось сократить сроки и расширить программу – капремонт в 18 учреждениях завершат уже до конца этого года.
Ускоренными темпами приводить в порядок детские сады помогает проект «Яркое детство», который реализуется при поддержке партии «Единая Россия».
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