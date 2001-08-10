Народный фронт на Сахалине ищет ответственных за детские площадки, на которых травмируются дети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Народный фронт призвал власти муниципалитетов Сахалинской области привести в порядок документацию о собственниках детских площадок, сообщили ТИА «Острова» в организации.

Представители президентского движения в Сахалинской области запросили у глав администраций регионального центра, Холмского, Курильского и других районов информацию о собственниках детских площадок, проверенных в ходе мониторинга. Выборочная проверка показала: на большинстве объектов есть дефекты. Площадки не соответствуют нормативным требованиям, малые формы и оборудование небезопасны для детей. Также у глав администраций запрошены паспорта безопасности на площадки.

Наличие таких документов у собственника обязательно согласно Техническому регламенту ЕАЭС 042/2017. Все подобные объекты должны также соответствовать ГОСТ, определяющим требования к безопасности оборудования и покрытий. Полученные данные будут использованы региональным отделением Народного фронта для дальнейшего контроля состояния детских площадок, а также оценки эффективности работы управляющих компаний и органов местного самоуправления.

Тем временем в Сахалинской областной прокуратуре на запрос общественников рассказали о мерах, принятых по резонансным случаям травмирования детей. Административное дело в отношении эксплуатанта площадки в Долинске, где 15 мая на пятилетнего ребенка упала часть игровой конструкции, рассматривается в суде. В пользу пострадавшего малыша прокурором заявлен иск на 100 тыс. руб., который также направлен в суд, опасную площадку демонтировали. В Корсакове, где 30 июня на неправильно установленных качелях получил травмы мальчик, представления об устранении нарушений законодательства внесены управляющей компании и администрации городского округа. Коммунальное предприятие, кроме того, привлекают к ответственности по статье 14.1.3 КоАП РФ (осуществление

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии).

Другой случай наглядно демонстрирует последствия бесхозности детских площадок. На улице Комсомольской, 295, в Южно-Сахалинске 22 июня девочка получила сильные порезы лица, упав с горки на торчащее из мягкого покрытия железное кольцо для крепления каната. Прокуратура областного центра возбудила против УК административное дело по той же статье КоАП, руководителю предприятия внесено представление. Оба акта прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, однако позиция коммунальщиков категорична: у них на балансе объекта нет, в тарифе средства на его содержание не заложены.

Нет формальных оснований для устранения дефектов и у городской администрации – в реестре муниципального имущества площадка не состоит.

«Получив запрошенные сведения, Народный фронт проведет ряд круглых столов, чтобы при участии органов местного самоуправления, управляющих компаний и прокуратуры выработать меры для обеспечения безопасности и доступности детских площадок», – подчеркнула член регионального штаба Народного фронта Татьяна Полищук.