Сахалинские власти надеются развить сотрудничество с Узбекистаном
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Делегация из Узбекистана посетила Сахалинскую область для налаживания торгово-экономических связей, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве экономического развития.
В рамках визита в Сахалинскую область делегации Республики Узбекистан во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым состоялся круглый стол с участниками Торгово-промышленной палаты и предпринимателями Сахалинской области. Мероприятие было организовано министерством экономического развития Сахалинской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«На сегодняшний день торгово-экономическое и международное сотрудничество Сахалинской области с Республикой Узбекистан развито не так сильно, как нам бы хотелось. Продукция компаний Сахалинской области закупается предприятиями Узбекистана через ряд посредников из других регионов. Доставка товаров с Узбекистана в наш регион также представляет собой очень сложную логистическую цепочку и наличие нескольких посредников, что приводит к значительному удорожанию продукции. Но интерес в налаживании партнерских связей достаточно высокий, поэтому по итогам встречи мы надеемся найти точки соприкосновения и наладить прямые деловые отношения между Сахалинской областью и Узбекистаном», – поделился заместитель министра экономического развития Сахалинской области Алексей Бутуханов.
Российская Федерация является одним из крупных партнеров Узбекистана, отметил в выступлении глава делегации Мехриддин Хайриддинов. В настоящее время делегация Республики Узбекистан посещают ряд регионов России для активизации экономического сотрудничества.
Сахалинская область представляет особый интерес для Узбекистана как поставщик рыбы и морепродуктов, поэтому на встрече с узбекской делегацией присутствовали сахалинские рыбопромышленные и логистические компании.
Это уже вторая по счету делегация из Узбекистана за этот год. По итогам встречи заинтересованные стороны договорились продолжить диалог по торгово-экономическому сотрудничеству в индивидуальном порядке.
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