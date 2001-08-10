В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект планировки северной части Южно-Сахалинска обсудили на публичных слушаниях, сообщили ТИА «Острова» в мэрии. Проектируемая территория площадью 154 га расположена в северной части города в планировочном районе Новоалександровск, рядом с «Северным городком».

Проект планировки территории разработан «Институтом генплана Москвы» по заказу инвестора – группы компаний «ПИК». Участникам публичных слушаний документ представил начальник архитектурно-проектной мастерской Института Максим Викулин. В данном районе предполагается построить 492 тысячи квадратных метров жилья с перспективной численностью населения 16 тысяч человек. Это будут дома с переменной этажностью, в среднем от 7 до 9 этажей, с архитектурными доминантами до 17 этажей. Проектом планировки предусмотрено комплексное жилищное строительство с объектами социальной (детские сады и школы), транспортной (дороги, объезды, кольцевые развязки) и инженерной инфраструктуры (собственная котельная и подстанции, сети водоотведения), размещение спортивного комплекса, общественно-деловых и торговых объектов, скверов и бульваров.

Проектом предусматривается поэтапное развитие территории – 4 этапа с синхронизированным вводом в эксплуатацию групп многоквартирных жилых домов и объектов сопутствующей инфраструктуры. В рамках первой очереди, к которой планируют приступить в 2023 году, предусмотрено формирование преимущественно южной части территории.

Основное замечание, озвученное проектировщику в ходе слушаний - рассмотреть возможность сохранения кооперативных гаражей. Инициативная группа из числа которых стала активными участниками обсуждения. Стоит отметить, что в настоящее время кооператив официально не зарегистрирован. Согласно проекту планировки на месте гаражей предусматривалась торгово-деловая зона.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов озвучил позицию муниципалитета - администрация заинтересована максимально сохранить гаражный комплекс и обратилась для этого с замечанием к разработчику. У муниципалитета нет потребности строить торговые объекты на данном участке в ущерб интересов жителей. Проектом будет установлена зона транспортной инфраструктуры.

Кроме того, по итогам публичных слушаний перед проектировщиком поставлена задача – рассмотреть возможность корректировки трассировки будущей дороги, которая также может частично затронуть гаражный комплекс. Однако стоит отметить, что строительство дороги – это не только дорожное полотно, но и инженерные коммуникации. В данном случае речь идет о магистральных сетях, которые будут строиться с нуля и полностью обеспечивать потребности нового микрорайона.

«Просто так поменять трассировку инженерных сетей или сузить коридор для дороги крайне сложно, нужно провести множество расчетов и согласований. Этот вопрос нужно дополнительно прорабатывать, перед проектировщиком такая задача уже поставлена. Однозначно проект будет корректироваться с учетом замечаний администрации города и наших жителей», – резюмировал итоги слушаний Максим Ефанов.

Также в ходе обсуждения с жителями поднимались вопросы развития дорожной инфраструктуры в целом – освоение такой большой территории невозможно без строительства новых дорог, развития транспортного каркаса в северной части города. Так, предусматривается строительство западного объездного пути, продления ул. Комсомольской на север и изменения схемы общественного транспорта. Жители также попросили усилить контроль за подрядчиками, чтобы большегрузы и техника не разбивали существующие дороги, когда начнется стройка.

С материалами проекта планировки и межевания территории, расположенной северо-восточнее пересечения ул. 2-ая Хабаровская и ул. Резервная можно ознакомиться на официальном сайте администрации: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2433?newsid=25216. Сегодня последний день приема замечаний и пожелания жителей. Они принимаются в письменной форме до 17.15 в здании Департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска по адресу: ул. К. Маркса, 32 (2 этаж). Здесь же представлена экспозиция по публичным слушаниям. Обращение также можно оставить в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. Или же направить в форме электронного документа [email protected] до конца рабочего дня.