В Южно-Сахалинске строители привели в порядок дворов больше, чем планировалось
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области выполнили текущий ремонт более 950 дворов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона. Основной этап работ завершился. Наибольший объём выполнен в островной столице. Строители перевыполнили план: вместо 413 дворов в порядок привели уже больше 430.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко второй год подряд выполняется беспрецедентный объем ямочного ремонта во дворах. В 2021 году от ям и выбоин избавились в 700 дворах, в этом – рекордная планка дошла до 952.
«Опираясь на опыт прошлых лет, нам удалось выстроить эффективную систему взаимодействия. Все работы выполнялись при активном участии жителей, волонтеров и общественников. В этом году в рамках текущего ремонта во дворах нам удалось привести в порядок не только проезды, но и входные группы, там, где это было необходимо», – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Списки нуждающихся в ремонте придомовых территорий формировали с помощью портала «Сахалин.Онлайн», на который жители, волонтеры «Единой России» и общественники направляли свои обращения.
«Нашему двору повезло вдвойне. В прошлом году заасфальтировали проезжую часть. А в этом году мы заявились на ремонт подъезда. Управляющая компания получила субсидию из областного бюджета и сделали все достаточно быстро. Теперь порядок и в доме, и на прилегающей территории. Все очень довольны», – отметил старший по дому Евгений.
Работы осталось завершить в Ногликском, Курильском районах и Южно-Сахалинске. Дворы отремонтируют до 1 сентября.
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