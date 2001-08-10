На Сахалине назвали имена победителей конкурса «Быть строителем – здорово!»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юных сахалинцев наградили за рисунки ко Дню строителя, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве строительства. Церемонию награждения юных авторов детских рисунков в стенах здания областного правительства провёл министр строительства Алексей Колеватых.
«Рад здесь видеть детей, их родителей и воспитателей. Спасибо, что приняли участие в конкурсе и приехали на награждение буквально со всей области. Жюри долго выбирали победителей, ведь очень трудно выявить самые лучшие рисунки, зная, что в каждую работу был вложен большой труд. Мы и дальше будем проводить подобные конкурсы для детей, потому что видим интерес со стороны детей к строительной тематике», – поприветствовал Алексей Колеватых.
Конкурс, приуроченный ко Дню строителя, вошел в добрую традицию. В этом году в нём приняли участие более 300 юных сахалинцев и курильчан в возрасте от 3 до 14 лет в трех номинациях «Быть строителем – здорово!», «Город будущего» и «Мои родители – строители!».
7 из 19 призовых мест заняли ребята с Охи. Министерство строительства Сахалинской области их поздравит отдельно.
Места распределились следующим образом: в номинации «Город будущего» возрастная категория с 3 до 6 лет первое место занял Хмелёв Артём из Охи. 2 место заняли два пятилетних брата Шугайло Алексей и Шугайло Евгений с Южно-Сахалинска. 3 место занял охинец Смирнов Максим.
В возрастной группе 7-14 лет в номинации «Город будущего» жюри выбрали трёх победителей. Ими стали: Саутченко Дарья проживающая в селе Быков Долинского района заняла 1 место. Почётное 2 место заняла Гнездилова Альбина из Макарова. Диплом и подарок за 3 место передадут в Оху Сазоновой Елизавете.
С села Углезаводск Долинского района вместе с воспитателем приехал Позяев Али. Он стал победителем в номинации «Быть строителем - здорово» возрастной категории 3-6 лет. 2 место в той же номинации занял Негодов Дмитрий с села Ильинское Томаринского городского округа. И 3 место заняла Вертецкая Александра с Охи.
Рассмотрев работы в возрастной группе 7-14 лет в номинации «Быть строителем – здорово», жюри постановило: диплом 1 степени вручается Подковской Алисе проживающая в городе Оха, 2 место заняла Барышева Дарья с Поронайска, 3 место занял Лим Артём с Невельска.
В номинации «Мои родители – строители» дети от 3 до 6 лет также прислали свои работы. По итогам 1 место заняла Раздьякова Вера с Охи, её земляк Мелехов Евгений занял 2 место. 3 место заняла 6-летняя Сапега София с Корсакова.
В этой же номинации, но возрастом от 7 до 14 лет призовые места заняли: 1 место «забрала» Минханова Валерия с Долинска, 2 место – Саутченко Роман с села Быков, 3 призовое место заняла Калугина Виктория с посёлка Охотское Корсаковского района.
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