В Поронайске свежая горбуша не пользуется спросом у населения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 тонн горбуши по сниженной цене реализовали в области за неделю, сообщили ТИА «Острова» в министерстве по рыболовству Сахалинской области.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко, в рамках достигнутых договоренностей рыбопромышленники выделяют часть своего улова для продажи населению. За месяц, по цене, на порядок ниже рыночной, в островном регионе реализовано уже 62 тонны тихоокеанского лосося.
«Рыбодобывающие компании нашего региона активно принимают участие в обеспечении свежим уловом жителей городских округов и при наличии вылова осуществляют поставки свежей рыбы жителям. Круг участников постоянно расширяется», – сообщил исполняющий обязанности министра по рыболовству региона Иван Радченко.
Только за последнюю неделю жителям области в рамках программы по реализации рыбы по сниженным ценам продано 28 тонн свежевыловленной горбуши, доставленной напрямую от поставщиков, при этом розничная цена составила от 78 до 100 рублей.
К настоящему времени свежую горбушу по сниженной цене уже поставили в 17 муниципальных образований.
Лидерами среди городских округов по объемам реализации лосося по сниженным ценам в рамках программы являются Южно-Сахалинский (12,4 тн), Углегорский (8,2 тн), Корсаковский (6,9 тн), Смирныховский (6,1 тн).
Наименьшие объемы реализованы в Поронайском (0,23 тн), Макаровском (0,36 тн) и Анивском (1,4 тн) городских округах. По информации глав муниципальных образований, свежая горбуша спросом у населения не пользуется, в связи с чем организация её поставок осуществляется в минимальных объемах.
Всего за месяц, с начала путины по ценам, значительно ниже рыночных, жителям области реализовано 62 тонны свежего охлажденного тихоокеанского лосося (из них компаниями ЗАО «Курильский рассвет», ООО «Континент», ООО «Алаид», ООО «Гранис», ООО Фирма «Скит», ООО «Прибой-Корсаков», ООО «Ловец», ООО «Рыбак» в Северо-Курильском, Курильском, Корсаковском, Ногликском и Макаровском городских округах бесплатно роздано около 6 тонн кеты и горбуши).
В течение года рыбодобывающие предприятия Сахалинской области активно участвуют в реализации задачи губернатора региона по обеспечению жителей свежим уловом. Свежая рыба напрямую с промысла минуя посредников отправляется в районы области для реализации. Отсутствие затрат на переработку и заморозку, бесплатные торговые места, а также помощь местных администраций по транспортировке рыбы в отдаленные районы, позволяет реализовывать продукцию по ценам значительно ниже рыночных.
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