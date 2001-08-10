Сахалинцы решили почти 3 тысячи проблем через «Госуслуги»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2022 года сахалинцы и курильчане направили 3041 обращение через платформу обратной связи (ПОС) на госуслугах, об этом ТИА «Острова» сообщили в Центре управления регионом.

Региональные и муниципальные органы власти ответили на 2952 из них, остальные вопросы будут решены в ближайшее время.

Центр управления регионом Сахалинской области подготовил промежуточный рейтинг органов власти по отработке сообщений в ПОС в третьем квартале. С 1 июля по 12 августа лучше всего с этой работой справились в агентстве лесного и охотничьего хозяйства: показатели по срокам ответов и удовлетворенности их качеством составили 100%. Рекордсменом по количеству обращений стал региональный минздрав, обработав за полтора месяца 134 сообщения без просрочек. Вторым по популярности ведомством стало министерство соцзащиты. Его специалисты оперативно ответили на 37 вопросов, поступивших от островитян.

Из муниципалитетов наиболее высоких показателей по удовлетворенности ответами достиг Невельский район, куда через ПОС поступило 8 инцидентов. На первом месте по количеству обращений в июле и августе оказался Южно-Сахалинск – из было 68. Второе место разделили два муниципалитета – Холмский и Корсаковский, отработав по 16 сообщений.

«Платформа обратной связи на госуслугах – это ещё один способ взаимодействия людей и власти. ЦУР следит за качеством отработки обращений в ПОС так же, как и за ответами чиновников на сообщения жителей в соцсетях. По количеству поступающих вопросов мы видим, что сахалинцы и курильчане отдают предпочтение обратной связи через соцсети. Однако очень важно, чтобы у людей был выбор, и государство его предоставляет. Кроме того, ПОС дает возможность участвовать в опросах на социально значимые темы и высказывать своё мнение по нормативным актам, которые разрабатываются в стране», – отметил руководитель Центра управления регионом Сахалинской области Сергей Гребенюк.

Платформа обратной связи «Решаем вместе» работает уже практически по всех субъектах страны. За первое полугодие россияне направили через ПОС на госуслугах более 1,65 млн запросов, а также приняли участие в 5300 соцопросах и дискуссиях.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, на важность обратной связи с людьми неоднократно обращал внимание чиновников президент Владимир Путин. Такой инструмент, как ПОС, позволяет не только из первых уст получать информацию о том, что волнует жителей страны, но и решать эти вопросы – системно и индивидуально.

Пользователи ПОС могут следить за статусом своего обращения и ставить оценку за его отработку. Одним из удачных примеров использования платформы Чернышенко назвал всероссийское голосование по благоустройству общественных территорий в 2023 году.

Всего через ПОС поступило 9,5 млн сообщений, из которых в работе находятся 100 тысяч, а остальные рассмотрены.