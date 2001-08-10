«Управленцы реальных решений» встретились на сахалинском форуме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине стартовал Всероссийский форум «ОстроVа», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства. Форум продлится до 19 августа и объединит 500 молодых людей из 80 регионов России. Почти половина из числа участников – жители Сахалинской области.
В этом году форум проходит под девизом «Управленцы реальных решений». Участники не только предложат свои проектные идеи, но и получат возможность напрямую пообщаться с работодателями, изучить имеющиеся вакансии на территории Сахалинской области.
В церемонии открытия принял участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов. Он зачитал приветственное слово президента России Владимира Путина к участникам молодежного форума, а также провел лекцию о системе воспитания и развития современной духовности и патриотизма.
После фильма, рассказывающего о реализации различных проектов в регионе, продуктивной работы форумчанам пожелал губернатор Валерий Лимаренко.
«Рад приветствовать вас на Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа». Он собрал представителей практически всех регионов страны. Это отличный шанс познакомить вас с Сахалинской областью, заинтересовать нашими проектами, дать возможность найти себя здесь – на островах. Только что на экране вы увидели, что ждет Сахалин в ближайшие годы. Вы можете сами принять участие в этих проектах. Воплотить свои идеи, найти интересную работу, создать семью, обустроить дом. Все это осуществимо. Сахалинская область – открыта для молодежи. Здесь созданы все условия, чтобы раскрыть ваш потенциал», – обратился к присутствующим в зале Валерий Лимаренко.
«ОстроVа» - в первую очередь, это открытая среда, где у каждого есть шанс проявить себя в полной мере. Это среда консолидации и поддержки не только со стороны государства посредством грантового конкурса, но и поддержки от друзей и единомышленников. Ведь каждому важно чувствовать себя частью команды, принцип «Мы Вместе» очень ярко реализуется на площадке форума. К тому же, в этом году «ОстроVа» принимают участников проекта «Больше, чем Сахалин». На мой взгляд, это идеальное решение, чтобы уже на опробованной площадке провести совместную работу, разработать пилотные проекты, которые затем применить в других региона», – заметила советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Мадлен Батурина.
Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» проходит на Сахалине уже в третий раз. В этом году образовательная программа поделена на три направления: патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT.
«Я узнала о форуме в соцсетях и мне показалось интересным, что можно получить новый определенный опыт от участников. Мне всего 18 лет, и я впервые в таком принимаю участие. Я получаю образование в сфере финансов и экономики и думаю, что опыт, полученный здесь, мне поможет в будущем», – рассказала участница форума из Москвы Екатерина Долгих.
Форум в этом году вновь пройдет и в онлайн-формате. Его участниками стали представители разных регионов страны, которые будут встречаться на онлайн-площадках, помогать в решении кейсов, проводить исследования и создавать проекты. Работу этого направления курирует Варвара Селина – дизайнер образовательных программ, игропрактик, модератор, разработчик треков саморазвития, экологии и городской среды на форумах «Амур», «Машук», «ОстроVа».
Организаторами Всероссийского форума «ОстроVа» выступили правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи. Отметим, в рамках культурно-досуговой программы для участников проведут экскурсии по Сахалину, вечерние мероприятия на территории комплекса «Горный воздух» и побережье Охотского моря.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:14 12 Августа В горпарке Южно-Сахалинска придется вырубить берёзы
16:08 9 Августа В столице Сахалина открыли улицу в честь зоопарка
- 14:55 12 Августа В Поронайске заправить машины газом можно с 12 августа
- 16:59 12 Августа С 15 августа в Южно-Сахалинске заработает колл-центр по вопросам транспортной реформы
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
Выбор редакции
- 12:04 Вчера За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 14:26 10 Августа На Сахалине поддельных купюр стало в шесть раз больше
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?