«Управленцы реальных решений» встретились на сахалинском форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовал Всероссийский форум «ОстроVа», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства. Форум продлится до 19 августа и объединит 500 молодых людей из 80 регионов России. Почти половина из числа участников – жители Сахалинской области.

В этом году форум проходит под девизом «Управленцы реальных решений». Участники не только предложат свои проектные идеи, но и получат возможность напрямую пообщаться с работодателями, изучить имеющиеся вакансии на территории Сахалинской области.

В церемонии открытия принял участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов. Он зачитал приветственное слово президента России Владимира Путина к участникам молодежного форума, а также провел лекцию о системе воспитания и развития современной духовности и патриотизма.

После фильма, рассказывающего о реализации различных проектов в регионе, продуктивной работы форумчанам пожелал губернатор Валерий Лимаренко.

«Рад приветствовать вас на Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа». Он собрал представителей практически всех регионов страны. Это отличный шанс познакомить вас с Сахалинской областью, заинтересовать нашими проектами, дать возможность найти себя здесь – на островах. Только что на экране вы увидели, что ждет Сахалин в ближайшие годы. Вы можете сами принять участие в этих проектах. Воплотить свои идеи, найти интересную работу, создать семью, обустроить дом. Все это осуществимо. Сахалинская область – открыта для молодежи. Здесь созданы все условия, чтобы раскрыть ваш потенциал», – обратился к присутствующим в зале Валерий Лимаренко.

«ОстроVа» - в первую очередь, это открытая среда, где у каждого есть шанс проявить себя в полной мере. Это среда консолидации и поддержки не только со стороны государства посредством грантового конкурса, но и поддержки от друзей и единомышленников. Ведь каждому важно чувствовать себя частью команды, принцип «Мы Вместе» очень ярко реализуется на площадке форума. К тому же, в этом году «ОстроVа» принимают участников проекта «Больше, чем Сахалин». На мой взгляд, это идеальное решение, чтобы уже на опробованной площадке провести совместную работу, разработать пилотные проекты, которые затем применить в других региона», – заметила советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Мадлен Батурина.

Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» проходит на Сахалине уже в третий раз. В этом году образовательная программа поделена на три направления: патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT.

«Я узнала о форуме в соцсетях и мне показалось интересным, что можно получить новый определенный опыт от участников. Мне всего 18 лет, и я впервые в таком принимаю участие. Я получаю образование в сфере финансов и экономики и думаю, что опыт, полученный здесь, мне поможет в будущем», – рассказала участница форума из Москвы Екатерина Долгих.

Форум в этом году вновь пройдет и в онлайн-формате. Его участниками стали представители разных регионов страны, которые будут встречаться на онлайн-площадках, помогать в решении кейсов, проводить исследования и создавать проекты. Работу этого направления курирует Варвара Селина – дизайнер образовательных программ, игропрактик, модератор, разработчик треков саморазвития, экологии и городской среды на форумах «Амур», «Машук», «ОстроVа».

Организаторами Всероссийского форума «ОстроVа» выступили правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи. Отметим, в рамках культурно-досуговой программы для участников проведут экскурсии по Сахалину, вечерние мероприятия на территории комплекса «Горный воздух» и побережье Охотского моря.