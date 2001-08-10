В Южно-Сахалинске проведут акцию «Вода России»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают принять участие в очередной экологической акции «Вода России», сообщили ТИА «Острова» в министерстве экологии региона.

Мероприятие пройдёт 20 августа на р. Сусуя в черте Южно-Сахалинска. Сбор участников – в 10:00 около здания, расположенного по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В (парковка с южной стороны на ул. Карла Маркса).

Организаторы берут на себя доставку волонтеров до места проведения акции. Время отправления автобусов в 10:10.

Акция начнется в 10:30 в районе пересечения ул. Хлебная и ул. Прибрежная, и продлится приблизительно до 12:30 часов. Возвращение в Южно-Сахалинск запланировано к 13:00.

Волонтеры будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и перекусом, в том числе и те, кто пожелает прибыть к месту уборки на личном транспорте.

О своем намерении поддержать акцию организаторы просят сообщить до полудня 16 августа по телефону 8(4242) 55-62-37 (Грачева Людмила Юрьевна, начальник отдела охраны окружающей среды АО «Управление по обращению с отходами»).

Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» проводится в рамках реализации не территории региона ведомственного проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области» под руководством Минприроды России. Организатор мероприятия – министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области.

Подробная информация о Всероссийской акции размещена на сайте voda.org.ru.