Часть линий электропередачи в Южно-Сахалинске переведут под землю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Энергетики приступили к работам по переводу участка воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ, пролегающей от подстанции «Аралия» до подстанции «Южная» в Южно-Сахалинске, в кабельное исполнение, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинэнерго. Полностью завершить работы планируется в 2023 году.

Проект по переводу высоковольтной ЛЭП в кабельное исполнение предусмотрен инвестиционной программой Сахалинэнерго и пройдет в несколько этапов. Сначала энергетики проведут демонтаж проводов и опор, затем проложат кабельную линию.

Электроснабжение потребителей на время демонтажа воздушной ЛЭП и строительства участка кабельной линии будет осуществляться по другим схемам электроснабжения.

Решение о переустройстве участка высоковольтной ЛЭП, пролегающей по улице Горького областного центра, было обусловлено требованиями безопасности. Здесь расположены зоны жилой застройки, спортивные объекты, парковки автомобилей. Кроме того, в непосредственной близости проходит дорога с интенсивным движением.

Помимо главного вопроса сбережения жизни и здоровья людей, энергетики решат еще один – повышение надежности электроснабжения потребителей южных микрорайонов Южно-Сахалинска. Кабельные линии электропередачи обладает высокой защитой от негативных условий внешней среды. Подземным ЛЭП не страшны сильные ветра, гололедица, падения деревьев на провода и снегопады. Они реже повреждаются большегрузным транспортом.