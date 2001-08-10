В южносахалинских «Черемушках» обустроили внутриквартальный проезд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 7-м микрорайоне Южно-Сахалинска обустроили капитальный проезд по западной стороне детского сада «Светлячок» (Спортивный проезд, 1а) для обеспечения безопасности и беспрепятственного доступа к дворовым территориям машин спецслужб, личного автотранспорта, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.
Как рассказал директор МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» Алексей Римша, проезд располагается в стороне от жилых зданий, что исключает активное движение транспорта в непосредственной близости от подъездов.
«Ранее, еще в советское время, генпланом застройки микрорайона Черемушки на этом месте проезд был предусмотрен. Здесь даже остался старый бетонный столб с дорожными знаками, частично дорожная одежда. Потом, по каким-то причинам, проезд перестал действовать. Сейчас он полностью восстановлен с сохранением пешеходной зоны», – отметил Алексей Римша.
На данный момент в завершающей стадии работы по установке опор уличного освещения на этом участке.
«Это район моего детства. Раньше здесь была грунтовая дорога и, действительно, решала многие проблемы транспортной доступности. Поэтому восстановление проезда - оптимальное, на мой взгляд, решение, к которому пришли жители совместно с администрацией города», – сказал председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин и добавил, что в ближайшие дни сюда подвезут плодородный грунт и засеют газон. Впоследствии здесь появятся и деревья.
Кроме этого, по просьбам жителей с северной стороны проезда обустроили парковочный карман, вдоль пешеходной зоны установлены лавочки.
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