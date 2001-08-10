С 15 августа в Южно-Сахалинске заработает колл-центр по вопросам транспортной реформы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 августа в Южно-Сахалинске стартует реформа общественного транспорта, об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города. Так, уже с понедельника горожан ждут ощутимые позитивные изменения: автобусы маршрута № 20 будут курсировать по городу на час дольше – до 23.47. Кроме этого, до восьми единиц увеличится число автобусов маршрута № 9, а время движения продлится до 22:20.

В ходе транспортной реформы поэтапно изменения затронут большинство городских маршрутов. Расписание движения станет более равномерным, с четким соблюдением графика. Запуск новых маршрутов и корректировка расписания общественного транспорта будет происходить по мере поставок нового подвижного состава.

Для удобства горожан на сайте администрации города создан специальный раздел, посвящённый нововведениям и актуальным новостям по теме. Следить за информацией и расписанием можно в специальном разделе на сайте администрации Южно-Сахалинска: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1518/2273.

Кроме этого, для информирования населения в эфире местных телеканалов запущен ролик, информация также транслируется в крупных торговых центрах.

Вся работа общественного транспорта будет контролироваться единым оператором в режиме онлайн. Также вводится новая система расчетов с перевозчиками по брутто-контрактам. Все это позволит улучшить качество предоставления услуг пассажирам.

Для эффективной обратной связи с жителями по вопросам работы общественного транспорта с 15 августа начнет работать колл-центр по телефонам: 51-00-51 и 55-65-15.