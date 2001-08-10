В горпарке Южно-Сахалинска придется вырубить берёзы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация городского парка решает вопрос с засохшими березами, сообщили ТИА «Острова» в мэрии. Несмотря на попытки специалистов сохранить берёзы, расположенные на набережной возле озера Верхнего, четыре дерева перестали распускаться и одно их них завалилось на рядом стоящее.

Ранее в СМИ озвучивалось мнение, что якобы березы пострадали в результате реконструкции набережной в 2019 году. Однако в ходе работ подрядной организацией соблюдались все необходимые меры по сохранению зеленых насаждений, учтенные в проекте. В оформлении площадки преобладают натуральные природные материалы: камень, деревянный настил.

Как рассказала начальник общего отдела ГПКиО Ирина Сайко, в городском парке ведется регулярный мониторинг состояния деревьев, и что березы стали чахнуть, обнаружилось еще в 2018 году. Уже тогда ослабевшие деревья специалисты пытались вернуть в норму: проводили все необходимые мероприятия, включая полив приствольного круга жидким раствором удобрений, насыщали почву всеми необходимыми дереву питательными веществами и прочее.

Специалисты предполагают, что основной причиной ухудшения состояния берез на набережной стало бетонное основание, на котором долгое время располагалось кафе-шашлычная. Бетонная площадка препятствовала полноценному питанию почвы и корневой системы. В те годы ее обустройство выполнялось, вероятнее всего, без каких-либо согласований и соответствующего проекта.

«Мы все-таки надеялись, что после проведенных восстановительных мероприятий корневая система справится и березы придут в норму. Но тем не менее процесс оказался необратим. Четыре нежизнеспособных дерева мы отметили лентой. И уже подали заявку для получения порубочного билета. Когда комиссия даст заключение, что березы действительно не подлежат восстановлению, они будут выкорчеваны. На их месте высадят новые взрослые деревья с пышной кроной», – отметила Ирина Сайко.

Специалисты, отвечающие за благоустройство и озеленение территории, на постоянной основе осматривают весь зеленый фонд парка, выявляют поврежденные насаждения. Нередко погодные условия в регионе, сильные циклоны также становятся причиной поваленных деревьев. В настоящее время выявлено более 10 таких деревьев, которые пострадали при последнем ветре. Их также уберут с территории парка.

Вместе с тем в городском парке в рамках различных экологических акций, регулярно высаживаются новые деревья, кустарники, оформляются клумбы и газоны.