У Долинской ЦРБ наведут порядок за 5 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Территорию поликлиники Долинской ЦРБ начали благоустраивать, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
В июле местные жители обратили внимание главы региона на разрушенный асфальт и плохое водоотведение во время дождей.
Последний раз территорию поликлиники капитально ремонтировали 15 лет назад, в 2007 году. С тех пор качество покрытия пришло в полную негодность, появились проблемы с отводом воды.
«В кратчайшие сроки из областного бюджета было выделено финансирование в размере 5 миллионов рублей, разработана проектно-сметная документация, определен подрядчик. Сейчас проведены подготовительные работы – убрано старое покрытие, подготовлены канавы для ливневой канализации», – рассказал исполняющий обязанности главного врача Долинской ЦРБ Алексей Рукавишников.
На прилегающей к поликлинике территории будет выполнено асфальтирование, установлены бордюры. Также новое покрытие получит автостоянка для пациентов, на ней выделят отдельные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Парковка для сотрудников поликлиники будет располагаться отдельно, чтобы не создавать препятствий для посетителей. Работы завершат осенью.
«Внимание уделяется всем медицинским учреждениям в регионе. Ежегодно в каждом районе определяются первостепенные объекты, в которых необходимо проведение ремонта или приобретение аппаратуры. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, а также в рамках федеральных программ», – прокомментировал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.
В прошлом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» был проведен капитальный ремонт фасадов амбулатории села Сокол и детской поликлиники Долинской ЦРБ. В этом году в регионе в рамках программы будет продолжен капитальный ремонт, строительство ФАПов и амбулаторий, приобретение специализированной аппаратуры и автомобилей. На эти цели из федерального бюджета выделено 345 миллионов рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 17:16 5 Августа 6 августа в Южно-Сахалинске пройдёт ярмарка выходного дня
16:05 5 Августа В Южно-Сахалинске в разгаре ремонт улицы Ленина
17:38 5 Августа Ветеранам Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинской экоферме
12:54 5 Августа В Поронайске продают горбушу по привлекательной цене
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
Выбор редакции
- 18:06 Вчера Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 14:26 10 Августа На Сахалине поддельных купюр стало в шесть раз больше
- 12:39 10 Августа Сахалинские активисты могут получить гранты Росмолодёжи
- 16:08 9 Августа В столице Сахалина открыли улицу в честь зоопарка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?