У Долинской ЦРБ наведут порядок за 5 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Территорию поликлиники Долинской ЦРБ начали благоустраивать, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

В июле местные жители обратили внимание главы региона на разрушенный асфальт и плохое водоотведение во время дождей.

Последний раз территорию поликлиники капитально ремонтировали 15 лет назад, в 2007 году. С тех пор качество покрытия пришло в полную негодность, появились проблемы с отводом воды.

«В кратчайшие сроки из областного бюджета было выделено финансирование в размере 5 миллионов рублей, разработана проектно-сметная документация, определен подрядчик. Сейчас проведены подготовительные работы – убрано старое покрытие, подготовлены канавы для ливневой канализации», – рассказал исполняющий обязанности главного врача Долинской ЦРБ Алексей Рукавишников.

На прилегающей к поликлинике территории будет выполнено асфальтирование, установлены бордюры. Также новое покрытие получит автостоянка для пациентов, на ней выделят отдельные места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Парковка для сотрудников поликлиники будет располагаться отдельно, чтобы не создавать препятствий для посетителей. Работы завершат осенью.

«Внимание уделяется всем медицинским учреждениям в регионе. Ежегодно в каждом районе определяются первостепенные объекты, в которых необходимо проведение ремонта или приобретение аппаратуры. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, а также в рамках федеральных программ», – прокомментировал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.

В прошлом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» был проведен капитальный ремонт фасадов амбулатории села Сокол и детской поликлиники Долинской ЦРБ. В этом году в регионе в рамках программы будет продолжен капитальный ремонт, строительство ФАПов и амбулаторий, приобретение специализированной аппаратуры и автомобилей. На эти цели из федерального бюджета выделено 345 миллионов рублей.