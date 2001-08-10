Сахалинские активисты могут получить гранты Росмолодёжи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские волонтёры и экоактивисты могут побороться за гранты Росмолодёжи, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Всего в конкурсе 15 номинаций, по которым островитяне могут представить свои проекты.
Жителям Сахалинской области от 14 до 35 лет предлагают поучаствовать в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон» и выиграть до 1 млн рублей на реализацию социально значимого проекта. Приём заявок продлится до 22 августа.
К рассмотрению принимаются инициативы в 15 номинациях:
#создавай_возможности — организация занятости молодёжи, открытие своего дела;
#развивай_среду — развитие малых территорий;
#объединяй — поддержка международного и межкультурного сотрудничества;
#защищай — противодействие экстремизму и терроризму среди молодёжи;
#стирай_границы — работа с людьми с инвалидностью;
#сохраняй_природу — экологическое просвещение;
#двигай_сообщества — поддержка и развитие студенческого сообщества ссузов;
#вдохновляй — поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
#береги — содействие развитию гражданской идентичности и сохранению семейных ценностей;
#открывай_страну — развитие туристической привлекательности и молодёжного туризма;
#будь_здоров — популяризация спорта и ЗОЖ;
#помни — сохранение исторической памяти;
#расскажи_о_главном — развитие молодёжных медиа;
#МЫВМЕСТЕ — развитие и поддержка добровольчества;
#Ты_не_один — профилактика девиантного поведения и социализация молодёжи.
Проектную заявку нужно оставить в грантовом модуле АИС «Молодёжь России». Их приём завершится 22 августа в 20:00 по сахалинскому времени. Рекомендованный срок реализации проектов: с ноября 2022 года по октябрь 2023 года.
В первом сезоне грантового конкурса Росмолодёжи поступило свыше 14 тысяч заявок. Победителями отбора стали 1063 участника. На воплощение своих инициатив они получили почти 868 млн рублей.
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