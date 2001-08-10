Сахалинские активисты могут получить гранты Росмолодёжи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские волонтёры и экоактивисты могут побороться за гранты Росмолодёжи, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве. Всего в конкурсе 15 номинаций, по которым островитяне могут представить свои проекты.

Жителям Сахалинской области от 14 до 35 лет предлагают поучаствовать в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты 2 сезон» и выиграть до 1 млн рублей на реализацию социально значимого проекта. Приём заявок продлится до 22 августа.

К рассмотрению принимаются инициативы в 15 номинациях:

#создавай_возможности — организация занятости молодёжи, открытие своего дела;

#развивай_среду — развитие малых территорий;

#объединяй — поддержка международного и межкультурного сотрудничества;

#защищай — противодействие экстремизму и терроризму среди молодёжи;

#стирай_границы — работа с людьми с инвалидностью;

#сохраняй_природу — экологическое просвещение;

#двигай_сообщества — поддержка и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй — поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#береги — содействие развитию гражданской идентичности и сохранению семейных ценностей;

#открывай_страну — развитие туристической привлекательности и молодёжного туризма;

#будь_здоров — популяризация спорта и ЗОЖ;

#помни — сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном — развитие молодёжных медиа;

#МЫВМЕСТЕ — развитие и поддержка добровольчества;

#Ты_не_один — профилактика девиантного поведения и социализация молодёжи.

Проектную заявку нужно оставить в грантовом модуле АИС «Молодёжь России». Их приём завершится 22 августа в 20:00 по сахалинскому времени. Рекомендованный срок реализации проектов: с ноября 2022 года по октябрь 2023 года.

В первом сезоне грантового конкурса Росмолодёжи поступило свыше 14 тысяч заявок. Победителями отбора стали 1063 участника. На воплощение своих инициатив они получили почти 868 млн рублей.