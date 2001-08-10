Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2022
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10:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Южно-Сахалинска могут купить горбушу по приятной цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу по 100 рублей за килограмм, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

Сегодня, 10 августа, жители Южно-Сахалинска могут приобрести свежую горбушу по 100 рублей за килограмм.

Торговля начнется с 10.00 в магазинах ООО «Янтарное», расположенных по адресам:

- пр. Коммунистический, 19;

- пр. Мира, 280 В (ТЦ Рай);

- пр. Мира, 19/8.

А также на ярмарочной площадке у Дома торговли (пр. Мира, 106 А), домик №9.

Горбушу реализует ООО «Янтарное».

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