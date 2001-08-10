Областные власти рассказали, как помогают бедным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко пообщался с социальными работниками Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

Вопрос комплексной поддержки людей с низким достатком был поднят на встрече губернатора Валерия Лимаренко с социальными работниками Сахалинской области.

Так, на островах продолжается реализация проекта по выведении из-за черты бедности, попавших в трудные жизненные условия сахалинцев и курильчан. Государство со своей стороны инициирует системные решения проблем каждой конкретной семьи – помогает восстановить или оформить необходимые документы, пройти переподготовку или получить стабильную работу, а меценаты из числа представителей областного бизнеса – оказывают адресную помощь таким семьям. Всего такой комплексной мерой поддержки в этом году воспользовались 850 островитян.

«Особое внимание уделяем семьям с низкими доходами. Эта работа ведется в том числе в рамках проекта «Борьба с бедностью», в котором уже участвуют 11 200 семей. Со многими такими семьями я встречаюсь сам лично во время приемов по линии соцзащиты, которые мы проводим практически еженедельно. И каждый раз я слышу от людей рассказ об их проблемах, трогательные истории их жизни. Именно поэтому и возникла идея подключить к реализации проекта и островных бизнесменов. Правовые возможности министерства социальной защиты ограничены, всё жестко регламентировано, а меценаты могут оказать необходимую помощь в моменте, прямо здесь и сейчас», – отметил глава региона.

Кроме того, губернатор рассказал о результатах реализации проекта «Образцовый участок». К сегодняшнему дню более 2 тысяч людей старшего поколения и инвалидов стали получателями услуг на дому – клининговые бригады на высоком уровне проводят уборку, соцработники обучают бабушек и дедушек пользоваться современными цифровыми услугами, покупают продукты и лекарства, провожают в поликлинику и оказывают психологическую поддержку.

Улучшить качество жизни также помогает карта сахалинца. Пластиком пользуются более 90 тысяч человек. Школьникам и людям старше 70 лет он дает бесплатный проезд в городском общественном транспорте, детям и пенсионерам - бесплатное посещение аквапарка в Южно-Сахалинске. Все обладатели карты получают скидки в магазинах, аптеках, образовательных и спортивно-развлекательных центрах. Таких мест в области уже больше 1300. Карта также является аналогом полиса ОМС и СНИЛС.

После выступления губернатора последовала неформальная часть встречи. Социальные работники смогли задать Валерию Лимаренко волнующие вопросы, причем как касающихся их профессиональной деятельности, так самые обычные и насущные. Позитивно оценили собравшиеся и решение областных властей поднять зарплаты бюджетникам. Помимо врачей и учителей прибавку получат и социальные работники.

Наиболее отличившимся работникам социальной сферы вручили памятные знаки, посвященные 75-летию Сахалинской области. Почетную награду получили 13 человек.

Напомним, в июне фракция «Единой России» в Сахалинской областной Думе утвердила поправки в областной бюджет 2022 года. Наиболее важным стало дополнительное финансирование мер социальной поддержки населения. Социальная сфера одна из самых высоко финансируемых в Сахалинской области. Благодаря последним поправкам в областной бюджет на меры соцподдержки дополнительно было направлено 4,2 млрд.рублей.